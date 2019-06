Fort d’un savoir-faire vieux de neuf ans, l’entreprise montpelliéraine Electric Motion a présenté la semaine dernière une nouvelle gamme de motos électriques tout terrain qui comblera les férus de randonnées et de franchissement d’obstacles. Cerise sur le gâteau : l’entreprise jouit d’une production 100 % made in France.

De l’Espagne à l’Afrique du Sud en passant par l’Australie, le Japon ou encore les Etats-Unis : c’est peu dire que la société tricolore Electric Motion bénéficie d’un réseau de revendeurs à la fois complet et international. Après neuf ans d’expérience dans le secteur, celui qui a fait des motos électriques dédiées au tout terrain et au trial (franchissement d’obstacles) son véritable fer de lance a réussi à s’imposer comme un acteur de poids dans le milieu.

Quand la police municipale s’équipe de motos Electric Motion

Mais surtout, la compagnie tricolore mise sur un savoir-faire 100 % français pour concevoir ses produits, de la première à la dernière étape : « Notre bureau d’étude, usine de production et chaîne d’assemblage sont tous basés à Montpellier. C’est du Made in France à 100 % », nous confirme Leo Finiels, du pôle commercial et marketing, lors d’un échange téléphonique. Une stratégie qui semble porter ses fruits au regard de la croissance ascendante observée ces dernières années.

« En 2014, nous étions quatre employés. Aujourd’hui, il y en a 15. Nous avons consacré trois ou quatre années au développement de nos produits avant de les commercialiser. Depuis nos débuts, nous avons vendus 1500 motos ». Ce rythme de croisière prometteur a ainsi poussé Electric Motion à travailler sur de nouveaux projets, basés sur la conception de versions électriques plus abouties et puis puissantes.

« La semaine dernière, nous avons présenté une nouvelle gamme de motos : lundi et mardi en exclusivité, puis mercredi au grand public » : ainsi sont nées l’Epure et l’Escape (7730 euros HT). La première se décline en trois versions distinctes, que sont la Lite (6260 euros HT), la Sport (7320 euros HT) et la Race (7890 euros HT), respectivement dédiées au trial et à la randonnée, aux compétiteurs puis aux pilotes de course. Surtout, Electric Motion s’est attelée à améliorer leurs performances par rapport aux modèles précédents. Le tableau ci-dessous vous donnera une idée concrète des changements effectués.

Mais parce que le groupe souhaite également toucher un plus large public, le modèle ETrek (7080 euros HT) , qualifié de « moto polyvalente », se veut moins spécialisée. Et se destine, par nature, à des passionnés et autres curieux. À titre d’exemple, la police municipale de la Grande-Motte (Hérault) a équipé ses agents de motos ETrek sur mesure. « Une moto simple d’utilisation, efficace, discrète et novatrice, produit dans l’air du temps et en adéquation avec notre travail », déclarait Jean-Michel Weiss, responsable de la police municipale de la commune, dans un communiqué de presse fournit à la rédaction. Autant de produits qui semblent avoir un bel avenir devant eux.