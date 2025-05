Boulanger rend plus accessible cette enceinte Bluetooth Marshall au design iconique

La Marshall Stanmore III est une petite enceinte Bluetooth résidentielle idéale pour profiter de vos titres favoris. Actuellement, Boulanger la propose à 329,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Le catalogue de Marshall regorge d’enceintes Bluetooth au design emblématique emprunté aux fameux amplis pour guitare de la marque britannique. La référence la plus intéressante du moment, c’est la Stanmore III, une enceinte Bluetooth facilement pilotable qui offre une belle puissance. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est en ce moment proposée à moins de 330 euros.

Les points essentiels de la Marshall Stanmore III

Un look rétro toujours aussi agréable

Une puissance de 80 W RMS

Compatible Bluetooth multipoint

Auparavant proposée à 399,99 euros, l’enceinte Marshall Stanmore III est désormais affichée à 329,99 euros chez Boulanger.

Une enceinte résidentielle à la connectivité pratique

Impossible de parler d’une enceinte Marshall sans aborder le design de son écrin. Comme bien d’autres références conçues par le fabricant britannique, la Stanmore III arbore un look qui copie celui des emblématiques amplis de la marque, avec son format rectangulaire, son revêtement aspect cuir, sa grille, son logo doré ou encore ses boutons de commande en laiton. D’ailleurs, l’enceinte est fabriquée avec 70 % de plastique recyclé, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Cette Marshall Stanmore III est une enceinte résidentielle, que l’on doit donc brancher sur secteur. Inutile de se préoccuper de son autonomie, donc. Côté connectivité, elle est compatible Bluetooth 5.2 LE et peut même se connecter à deux appareils simultanément. Notez aussi qu’il est possible d’appairer deux enceintes pour profiter d’un mode stéréo. Outre la connexion sans fil via Bluetooth, vous pourrez aussi utiliser des sources filaires grâce à l’entrée RCA et sa prise mini-jack (3,5 mm).

Une belle puissance pour sonoriser une petite pièce

Dans les entrailles de le Stanmore III, on trouve un woofer de 5 pouces et deux tweeters angulaires. Elle est capable de délivrer une puissance de 80 Watts RMS ; c’est suffisant pour profiter d’un fond musical dans une petite pièce.

Notez surtout qu’il est possible d’ajuster les graves et les aigus directement sur l’enceinte, grâce à ses boutons de contrôle. Vous pourrez aussi le faire via l’application, si vous le souhaitez. Enfin, sachez que cette enceinte Marshall n’est compatible avec aucun assistant vocal, ni avec AirPlay 2.

