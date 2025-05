Beaucoup de choses ont rythmé la semaine côté tech : le nouveau cercle bleu dans WhatsApp, le nouveau trailer éblouissant de GTA 6 et la crise à venir pour le marché des smartphones.

À quoi sert le cercle bleu dans WhatsApp ?

Depuis quelques temps, un cercle bleu s’invite sur l’interface de WhatsApp. De plus en plus de personnes sont ainsi concernées, l’occasion d’expliquer à quoi il sert. Pas de surprise : il s’agit du logo de Meta AI et du coup d’un bouton dédié aux interactions avec l’assistant intelligent.

GTA 6 : nouveau trailer époustouflant

On le sait : GTA 6 sortira en retard, en mai 2026. Pour se faire pardonner, Rockstar a publié un deuxième trailer du jeu et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit déjà d’une prouesse technique sur laquelle le studio a donné quelques détails : tout le trailer de GTA 6 tourne sur PS5.

Ajoutez à cela la diffusion d’une kyrielle d’images du jeu à couper le souffle et vous obtenez un GTA 6 qui suscite la plus grande des impatiences.

Le gros risque qui plane sur les ventes de smartphones

Malgré des chiffres impressionnants dernièrement aux États-Unis et en Chine, le marché des smartphones risque de beaucoup souffrir dans quelques mois. La croissance qu’enregistre actuellement le secteur est artificielle et la bulle menace d’éclater.