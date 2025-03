YouTube vs Cyril Hanouna, smartphones ultra fins et protection antivol d’Android – L’actu tech de la semaine

TPMP qui enfreint les règles de YouTube, la modes des smartphones ultra fins et la protection antivol d’Android. On fait le tour des actualités tech marquantes de la semaine.

Cyril Hanouna et TPMP recadrés par YouTube

Cyril Hanouna s’est fait tapé sur les doigts par YouTube suite à la première émission de sa nouvelle formule de TPMP diffusée sur la plateforme de streaming vidéo de Google. La rediffusion de cette émission n’est plus disponible et les raisons avancées concernent à la fois le fond et la forme.

Comment Cyril Hanouna pourrait changer profondément Internet en France malgré lui

D’une part, l’émission a diffusé les mêmes publicités sur le flux YouTube que sur les box Internet, ce qui enfreint les règles du géant du streaming. D’autre part, Cyril Hanouna, voulant mettre en avant une plus grande liberté sur le web, a cité une longue liste de marques pour les mettre en avant. Or, les règles de YouTube précisent que « lorsqu’un partenariat existe entre une marque et un Youtubeur, cela doit être mentionné aux internautes ».

Les smartphones ultra fins en folie

Au MWC 2025, le Samsung Galaxy S25 Edge était particulièrement mise en avant par son constructeur sud-coréen. Ce dernier montre ainsi sa ferme intention de rendre incontournables les smartphones ultra fins.

Or, sur le même salon, le poil-à-gratter Tecno est venu jouer aux plus malins en présentant son concept Spark Slim dont la prise en main est très convaicante. Tecno se paie d’ailleurs le luxe d’annoncer officiellement la capacité de batterie de 5200 mAh de son prototype ainsi que la finesse de 5,75 mm. En face, Samsung entretient le mystère sur ces deux informations et on s’attend simplement à une finesse de 5,84 mm. La bataille est lancée.

Notez d’ailleurs que Tecno, qui marche très fort dans divers marchés, notamment en Afrique, ambitionne de se lancer en Europe.

Comment activer la protection antivol sur Android

Bonne nouvelle : la protection antivol arrive sur Android. Ainsi, si une personne dérobe votre smartphone, le système peut détecter le vol pour ensuite verrouiller automatiquement l’accès à l’appareil. Voici comment activer la fonction.