Zero SR/S : une nouvelle moto électrique carénée à venir en février

Zero Motorcycles prévoit de lancer une nouvelle moto électrique en février. On peut s'attendre à un modèle haut de gamme caréné.

Lorsqu’il s’agit de motos électriques, le nom de Zero Motorcycles revient forcément sur les lèvres. Si Harley-Davidson tente bien de se faire une place sur ce marché, le segment haut de gamme reste l’apanage de Zero, avec notamment la SR/F.

Une nouvelle sportive électrique

Le fabricant californien compte bien marquer les esprits en annonçant un nouveau modèle le mois prochain. La marque a en effet publié un teaser qui laisse peu de place à la suggestion puisqu’il donne directement rendez-vous le 24 février pour découvrir la Zero SR/S.

Les détails de cette moto électrique ne sont pas encore connus, mais son nom laisse entendre qu’il devrait s’agir d’une déclinaison de la Zero SR/F, lancée en 2019. Un point devrait néanmoins différencier les deux bolides : la Zero SR/S serait, d’après les premières suppositions, entièrement carénée pour offrir un meilleur aérodynamisme et lui donner une silhouette plus sportive.

Cette information est d’ailleurs corroborée par Electrek qui a réussi, selon ses dires, à mettre la main sur un GIF caché de la moto sur le site du constructeur. Si la bécane n’est pas distinctement visible, on peut deviner des formes agressives. « Ça ressemble à un carénage complet pour moi », précise le rédacteur du site spécialisé.

Certains indiquent également avoir aperçu un prototype de Zero SR/F caréné sur les routes californiennes. De multiples indices qui pointent tous dans la même direction.

La Zero SR/S rejoindrait ainsi les rares motos électriques du genre. On peut néanmoins citer la Lightning Strike, dont le prix démarre à seulement 13 000 dollars. À titre de comparaison, la Zero SR/F démarre pour sa part à… 21 000 euros.

Moteur Z-Force ?

Reste à savoir si la Zero SR/S embarquera le même moteur Z-Force 75-10 que la SR/F, capable de déployer une puissance de 110 ch (82 kW) pour une vitesse de pointe de 200 km/h. Avec un tel moteur, la Zero SR/F offre une autonomie annoncée de 259 km en ville, ou 320 km avec l’ajout du Power Tank.

Pour savoir comment est équipée la Zero SR/S, il faudra néanmoins patienter jusqu’à la fin du mois de février.