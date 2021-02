Super Soco présente deux motos et un scooter électriques : look sportif et usage urbain au menu

Le constructeur Super Soco a tenu une conférence virtuelle pour présenter ses TS Street Hunter, TC Wanderer et CUmini. 100 % électrique, ce trio est constitué de deux motos au look sportif et d’un scooter qui constitue l’entrée de gamme de la marque.

Début février, le groupe australo-chinois Super Soco s’était fendu d’une vidéo teasing pour annoncer l’arrivée de deux nouvelles motos électriques : les noms de TS Street Hunter et TC Wanderer avaient alors été communiqués. Trois semaines plus tard, le fabricant a présenté sa feuille de route commerciale au travers d’une conférence virtuelle organisée le 23 février 2021.

Deux sportives pour la ville

L’occasion pour lui de lever le voile non pas sur deux modèles comme on s’y attendait, mais sur trois engins différents. Les TS Street Hunter et TC Wanderer appartiennent à la catégorie des motos électriques et partagent de nombreux éléments techniques : le duo s’équipe d’un moteur de 2500 W placé sur le moyeu de roue arrière qui délivre un couple de 180 Nm et une vitesse de pointe de 75 km/h.

La vitesse maximale des TS Street Hunter et TC Wanderer les cantonne donc à des usages urbains et périurbains. Le binôme n’est cependant pas taillé pour goûter à l’asphalte des autoroutes, malgré un look résolument sportif que l’on retrouve régulièrement sur des motos performantes.

Une autonomie à tempérer

Au premier abord, leur autonomie de 200 kilomètres peut paraître très encourageante. Mais Electrek précise que ce rayon d’action a été calculé à partir d’une vitesse constante de 25 km/h. Dans les faits, les TS Street Hunter et TC Wanderer risquent de ne pas être aussi endurantes, même si cela dépend forcément de votre conduite.

Pour distinguer ses deux modèles, Super Soco a opté pour des choix esthétiques différents : la TC Wanderer arbore un look plus rétro, caractérisé par un phare rond et des compteurs analogiques et non numériques. Sa selle semble également beaucoup plus plate que celle de la Street Hunter, qui profite d’une selle creusée favorisant l’aspect sportif.

Le troisième et dernier engin répond au nom de Super Soco CUMini. Ce nouveau scooter électrique constitue la nouvelle porte d’entrée du catalogue et se cantonne bien évidemment à la ville de part ses performances. Son moteur de 600 W le propulse à une vitesse de pointe de 45 km/h, alors que sa batterie de 960 Wh lui confère une autonomie oscillant entre 60 et 70 km.

Super Soco n’a communiqué aucun prix ni date de lancement.