Ce nouveau scooter électrique Segway 50 cc aura tout pour vous faire de l’œil

Le constructeur Segway a présenté un nouveau scooter électrique répondant au nom de E110A. Attendu en Europe sous les 3000 euros, ce deux-roues revendique une fiche technique décente pour son futur tarif.

Si les voitures électriques occupent une place médiatique de plus en plus importante depuis quelques années, les scooters électriques ne tombent pas pour autant dans les oubliettes. Au contraire, le secteur s’active et voit de plus en plus d’acteurs renforcer leur offre. C’est le cas par exemple de Segway, filiale du groupe chinois Ninebot.

Comme le relais Electrek, l’entreprise a présenté un nouveau modèle connu sous le nom de Segway E110A, dans le cadre d’une journée presse. Son design simple mais élégant est efficace, marqué par un siège rembourré et une béquille centrale toujours bienvenue pour ajouter un peu de praticité.

Pour deux personnes

Cet équivalent 50 cc est bien évidemment destiné à un usage urbain de par sa vitesse maximale de 45 km/h. Son petit gabarit ne l’empêche pas pour autant de recevoir un passager à l’arrière pour les déplacements à deux : toujours pratique, même si le confort des utilisateurs est généralement dégradé dans ce type de situation.

Son moteur de 1,1 kW placé dans le moyeu arrière est épaulé par une batterie de 1,8 kWh délivrant une autonomie de 57 kilomètres. Pour la ville et les trajets courts ou moyens, c’est convenable. La charge grimpe quant à elle à 6h. Il est aussi question d’un espace sous la selle de 27 litres et de freins à disque pour assurer un bon freinage.

Vers un prix abordable

Ce scooter est accompagné de l’application Segway-Ninebot, qui permet de localiser votre véhicule en temps réel. Des mises à jour logicielles à distance sont également de la partie.

Segway ne communique ni sur sa disponibilité, ni sur sa date de sortie, mais aurait clairement des ambitions internationales pour ce modèle. D’ailleurs, la marque dispose déjà d’une offre européenne avec son E110S abordable, vendu 2299 euros. On s’attend à un tarif dans la même fourchette tarifaire pour le Segway E110A.

