Samedi 23 octobre 2021, l'ensemble du réseau Ionity est tombé en panne pendant près de 2 heures. Dans toute l'Europe, des milliers de voitures électriques se sont retrouvées bloquées en plein départ en vacances de la Toussaint.

Le réseau Ionity est une solution de recharge rapide pour voitures électriques concurrente aux Superchargeurs de Tesla. Derrière Ionity se trouve un consortium de nombreux constructeurs automobiles allemands (Audi, BMW, Ford, Mercedes, Daimler, Porsche…) ainsi que d’autres fabricants (Ford, Kia-Hyundai).

Contrairement au réseau Tesla, le réseau Ionity est accessible à l’ensemble des voitures électriques quelle que soit la marque. Si vous avez une voiture Tesla, vous pouvez donc utiliser un chargeur Ionity pour charger votre voiture (si votre prise est compatible).

En Europe, on compte près de 400 stations de charge. Il s’agit du plus important réseau de bornes de recharge rapide pour voitures électriques. En France, on retrouve les bornes Ionity principalement sur l’autoroute.

Évidemment, quand ce réseau tombe en panne, c’est la panique pour les propriétaires de véhicules électriques.

Un panne géante pour Ionity

L’événement a été relayé en détails par Challenges dont les journalistes étaient justement en train de tester la dernière Kia EV6. Lors du troisième arrêt de la journée, impossible de charger la voiture. Le badge n’est pas reconnu par le système, la charge ne démarre pas. Après quelques échanges avec l’assistance de Ionity, il s’avère que la panne est généralisée dans toute l’Europe.

Cette panne a duré près de 2 heures et demie. Ce bug est sans doute parvenu à immobiliser la quasi-totalité des voitures électriques en transhumance en Europe. Lorsqu’un bug comme celui-ci bloque un réseau, le mieux est de se tourner vers d’autres bornes de charge. Pour cela, il existe bien évidemment des moyens permettant de se faciliter un peu la vie, notamment des applications mobiles avec des fonctions qui vont parfois bien au-delà du simple fait de trouver une borne de recharge.