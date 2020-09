Voitures électriques : les applications mobiles permettant de trouver des bornes de recharge

Trouver une borne de recharge, qui fonctionne qui plus est et qui n'est pas forcément occupée, peut encore être compliqué par endroit. Certaines applications vous permettent de vous faciliter la vie au moment de recharger votre voiture électrique.

Les possesseurs de voitures électriques sont généralement assez sensibilisés et connaissent aussi bien les avantages que les inconvénients de leur auto par rapport à un véhicule thermique. Si, pour une thermique, trouver une station-service et refaire le plein ne réclame que quelques minutes, cela peut vite devenir plus compliqué pour une voiture électrique.

D’une part parce que même s’il y a de plus en plus de bornes de recharge, certaines ne délivrent pas forcément la puissance escomptée pour recharger plus ou moins rapidement. D’autre part, les bornes peuvent aussi être compliquées à trouver, notamment si vous ne connaissez pas forcément l’endroit où vous êtes. Sans compter qu’avec l’avènement de la voiture électrique, il y a de plus en plus de modèles en circulation et certaines bornes peuvent être prises d’assaut.

Pour cela, il existe bien évidemment des moyens permettant de se faciliter un peu la vie, notamment des applications mobiles avec des fonctions qui vont parfois bien au-delà du simple fait de trouver une borne de recharge.

Chargemap

C’est certainement l’application la plus connue et la plus répandue pour les utilisateurs de véhicules électriques. D’une idée née en 2009, Chargemap est devenue la référence en la matière en l’espace de dix ans et propose même, depuis 2017, un badge d’accès multi-réseaux permettant d’accéder à de nombreuses bornes de recharge sans souscrire à un nombre incalculable d’abonnements. Ce badge Chargemap Pass coûte 19,90 euros à la commande et c’est tout. Il n’y a pas d’abonnement supplémentaire, vous paierez uniquement vos recharges. Une facture détaillée récapitulant toutes vos recharges vous sera alors envoyée chaque fin de mois.

L’application a su évoluer avec son temps et conserve toujours une excellente ergonomie malgré la multitude d’informations disponibles. Si vous vous retrouvez avec un niveau d’autonomie faible dans une zone qui vous est inconnue, l’application peut vous géolocaliser et affiche ensuite toutes les bornes de recharge trouvées à proximité et classées à l’aide d’un code couleur en fonction de leur vitesse de charge.

Au-delà d’afficher seulement les bornes de recharge à proximité, vous avez aussi d’autres informations détaillées comme par exemple les horaires d’accès, les types de prises à disposition, si elles sont compatibles avec le Chargemap Pass ou encore les notes et commentaires publiés par la communauté. C’est aussi ça la force de Chargemap, une communauté qui permet de se tenir informé régulièrement de l’état d’une borne, de publier des photos et même de signaler l’arrivée d’une nouvelle borne. L’application vous permet aussi de signaler si une borne rencontre un problème en vous demandant si vous avez pu, ou non, lancer votre recharge.

L’application permet également d’afficher en temps réel la disponibilité des points de charge et vous permet de filtrer votre recherche par type de connecteur, vitesse de charge, bornes gratuites ou encore bornes uniquement sur les aires d’autoroute. Chargemap peut également générer un itinéraire et ouvrir votre GPS pour lancer la navigation jusqu’au point de recharge sélectionné.

L’application Chargemap est gratuite, mais pour disposer de l’ensemble des informations, il est possible de souscrire à un compte Chargemap Plus permettant de naviguer sans publicité, de masquer les réseaux qui ne vous intéressent pas (auquel cas vous pourrez vous retrouver avec un nombre incalculable de bornes, dont les 3/4 ne vous intéressent pas), afficher uniquement vos réseaux de recharge favoris, rechercher uniquement les bornes les mieux notées (souvent en fonction de leur entretien et si la puissance de recharge annoncée est la bonne) ou bien trouver des bornes de recharge avec des services à proximité. L’abonnement coûte 5,99 €/mois ou 35,99 €/an.

Nextcharge

Si Chargemap est très utile pour rechercher des bornes de recharge à proximité, l’utilité de l’application Nextcharge est tout autre à nos yeux. Effectivement, si l’application recense à la fois les bornes de rechargement publiques, mais aussi les bornes de son propre réseau, le réseau Nextcharge est encore assez embryonnaire en France. Néanmoins, l’application se distingue par un service que nous vous détaillerons un peu plus bas.

Pour les bornes de recharge publiques, Nextcharge les affiche directement sur une carte à l’ergonomie parfois compliquée. Nous avons un système de double affichage mixant carte et liste. Comme sur Chargemap, les bornes sont triées à l’aide d’un code couleur indiquant leur état, vert lorsqu’elles sont libres par exemple ou encore orange quand elles sont occupées. L’application propose de filtrer les résultats en fonction de divers critères, dont la vitesse de charge et le type de prise proposé.

L’application indique également la vitesse de charge, les types de connecteurs utilisés, les horaires d’accès, l’adresse exacte ainsi que les commentaires des autres utilisateurs. Nextcharge permet aussi de lancer un itinéraire vers la borne de recharge sélectionnée depuis votre application GPS comme Google Maps ou encore Waze.

Au-delà de ces services, Nextcharge se démarque grâce à sa fonction permettant de simuler un itinéraire en prenant en compte de très nombreux paramètres, comme par exemple votre véhicule et la capacité de sa batterie, son niveau d’autonomie, le nombre de personnes à bord, la vitesse moyenne. Par la suite, l’application indique l’autonomie estimée à différentes étapes du trajet.

Plugshare

Il s’agit sans doute de l’application la moins complète des trois principales présentées, mais c’est aussi l’une des plus simples d’utilisation également. Notamment en raison du peu d’informations disponibles par rapport aux deux autres. L’ergonomie est plutôt correcte et l’essentiel y est. Comme les deux autres, Plugshare s’appuie sur sa communauté pour maintenir à jour sa carte.

Après vous avoir géolocalisé, l’application indique les bornes de recharge à proximité. Vous sélectionnez celle qui vous intéresse et vous obtenez les informations essentielles comme le réseau de charge, le type de prise, l’adresse exacte, la liste détaillée des prises proposées, les horaires d’accès, ainsi que les conditions requises pour l’utiliser (badge spécifique au réseau, borne privée…). L’application permet également de « pointer » pour indiquer sa présence et publier un avis. C’est un bon moyen pour savoir si la borne est fréquemment utilisée et donc si elle est encore fonctionnelle.

Vous pouvez, normalement, indiquer votre voiture pour que l’application puisse sélectionner avant tout les bornes de recharge compatibles. Par exemple, si vous avez une Nissan Leaf, l’application mettra en avant les bornes avec une prise CHAdeMO. A contrario, si vous avez la dernière Renault Zoé, l’application vous orientera sur une borne avec une prise de Type 2. Néanmoins, le listing de voitures n’est pas à jour. Nous n’avons pas pu trouver l’Audi e-tron, pourtant sorti depuis plus d’un an désormais, ou encore le Mercedes-Benz EQC.

Lorsque vous vous inscrivez, un planificateur de trajet est aussi intégré pour vous aider à trouver plus facilement une borne de recharge compatible avec votre véhicule sur un trajet pré-établi.

Les autres applications

Aucune application n’atteint le niveau de Chargemap qui reste aujourd’hui la référence en la matière. D’autres applications proposent des services similaires, mais en aucun cas l’éventail d’informations proposé par Chargemap. Si vous souhaitez quelque chose de très simple avec le strict nécessaire, c’est-à-dire trouver une borne, l’application Navx EV pourrait vous convenir. L’application permet de vous guider jusqu’à la borne sélectionnée et vous indique également le type de prise disponible. Il y a également un aspect communautaire avec quelques informations supplémentaires ajoutées par des utilisateurs et quelques photos.

Il y a également l’application Belib’ qui se concentre sur le réseau de bornes de recharge électriques à Paris. Les fonctionnalités sont assez simples également puisque l’application vous géolocalise et peut vous guider jusqu’à la borne choisie. Vous pouvez également sauvegarder votre borne préférée ou encore consulter vos factures si vous avez opté pour le badge Belib’. Il s’agit d’une application développée par Izivia, une filiale EDF, pour la mairie de Paris. Le site internet qui lui est consacré est d’ailleurs plutôt bien fait et contient de nombreuses explications pour ceux n’étant pas encore tout à faire à l’aise avec l’électromobilité et ses termes bien spécifiques.