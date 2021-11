Voiture électrique : comment s’en sortir sans charge à domicile ?

Parmi les inquiétudes des personnes souhaitant passer à l’électrique, la question de la charge est très fréquemment évoquée. En effet, comment faire dès aujourd’hui pour utiliser confortablement une voiture électrique sans avoir de solution de charge à domicile ? Faisons le tour des alternatives qui existent d’ores et déjà, et de celles qui arriveront dans le futur.

L’un des gros avantages des voitures électriques par rapport à leurs homologues thermiques est la possibilité de se lever chaque matin avec une batterie pleine. Mais ceci n’est possible qu’en ayant l’équipement nécessaire pour charger durant la nuit, à son domicile. Lorsque ce n’est pas envisageable, comment faire ? Où charger, à quel prix, et pendant combien de temps ?

Si les pouvoirs publics affirment que le territoire sera entièrement couvert en bornes de recharge rapide pour faciliter les longs trajets — bien que les objectifs de 2021 ne seront jamais tenus –, les déplacements du quotidien doivent eux aussi pouvoir être effectués sans contrainte, sans quoi il devient très difficile d’acquérir une voiture branchée.

Les outils pour vous aider à trouver une borne de recharge

Tout bon électromobiliste doit s’entourer de précieux outils nécessaires pour transformer la recherche d’une borne de recharge en un jeu d’enfant. Parmi les plus utiles et populaires, Chargemap est sans aucun doute la référence en France. Basée sur la collaboration de tous les membres pour recenser les bornes de recharge disponibles, l’application mobile permet d’ajouter différents filtres pour trouver le point de charge parfait selon ses besoins.

En explorant la carte interactive disponible, vous pourrez vous rendre compte que des bornes de recharge existent là où vous ne les soupçonniez pas. Sur les détails d’une borne sélectionnée, vous verrez notamment la puissance, le câble nécessaire pour s’y brancher, le prix et les méthodes d’identification requises pour l’utiliser.

Chargemap recense l’immense majorité des bornes disponibles, payantes ou non. Mais ce n’est pas la seule application qui pourra vous aider. On peut également mentionner Shell Recharge ou encore ChargePoint, qui recensent uniquement les bornes compatibles avec les cartes associées aux applications.

Vous remarquerez parfois la dure réalité du conducteur de véhicule électrique : des zones à forte densité de population ont parfois très peu de bornes disponibles. Conséquences : les points de charge seront fréquemment occupés, alors que d’autres seront déserts. Dans l’immense majorité des cas, les bornes gratuites sont celles qui seront le plus prisées, naturellement, et il vous faudra alors accepter de payer pour pouvoir vous recharger presque à coup sûr.

Les lieux à privilégier pour la charge lente

Lorsque vous recherchez un lieu pour recharger, l’important est de considérer le temps pendant lequel vous serez en charge. Si la session doit durer toute une journée, une simple prise 3 kW peut largement suffire, sachant que vous récupérerez l’équivalent de 15 à 20 kilomètres d’autonomie par heure. Pour une semaine classique où vous parcourrez moins de 200 kilomètres par exemple, laisser votre véhicule branché pendant 10 heures sera suffisant. Cela paraît énorme, mais ça peut être assez facile dans de nombreuses situations, quitte à s’adapter un minimum.

Vous pouvez profiter des parkings relais disponibles dans de nombreuses villes en France, où vous pouvez généralement charger gratuitement, tout en laissant votre voiture pendant une journée. Le prix du parking comprend bien souvent un trajet en transports en commun, ce qui rend le tarif global très attractif.

Si cette solution n’est pas envisageable, rabattez-vous sur les centres commerciaux qui proposent des bornes de recharge avec des puissances de 7 kW ou plus. Selon votre véhicule, vous pouvez vous recharger à 7, 11 ou 22 kW en courant alternatif, et ainsi récupérer entre 50 et 150 kilomètres d’autonomie par heure.

Ainsi, si vous profitez du temps de recharge de votre voiture pour effectuer des achats, récupérer des courses ou aller chez le coiffeur, vous ne gaspillez pas de temps, et votre véhicule se recharge sans ajouter de contrainte. D’expérience, nous constatons globalement que les bornes des centres commerciaux qui sont payantes sont rarement occupées.

Elles sont donc généralement disponibles pour ceux qui en ont réellement besoin. Si les tarifs varient d’un point à un autre, attendez-vous à payer entre 0,20 et 0,30 euro le kilowattheure, soit entre 3 euros et 4,5 euros pour 100 kilomètres d’autonomie.

La charge rapide en cas de besoin

Si, malheureusement, il est impossible de laisser votre véhicule pendant toute une journée dans un parking, ou qu’aucune borne de charge se trouve sur un lieu que vous fréquentez, alors il faut se tourner vers les bornes rapides de 50 à 350 kW en courant continu.

Les temps de recharge dépendent de chaque voiture, mais comptez généralement entre 30 à 45 minutes pour passer de 20 à 80 % sur la plupart des véhicules, ce qui correspond à une plage de charge typique pour un véhicule électrique.

L’inconvénient, contrairement à la charge lente évoquée précédemment, c’est que les lieux où sont disposées les bornes de recharge rapide ne sont pas toujours situés près de points d’intérêts, car ils sont plutôt destinés aux conducteurs qui effectuent de grands trajets.

Nous pouvons notamment citer Ionity ou Total Recharge, qui fleurissent sur les aires d’autoroute, et qui proposent des puissances allant jusqu’à 350 kW. Si vous possédez une Tesla, vous pourrez profiter des Superchargeurs de la marque : ils sont parfois implantés dans des centres commerciaux, rendant la recharge rapide plus simple pour les véhicules de la marque.

Naturellement, la recharge rapide sera plus onéreuse que la recharge lente : il faudra compter entre 0,40 et 0,80 euro le kilowattheure, soit entre 6 et 8 euros pour récupérer 100 kilomètres d’autonomie. Il est difficile aujourd’hui de recommander un véhicule électrique si cette solution est la seule qui s’offre à vous, mais le futur pourrait réserver de bonnes surprises, si l’on en croit les annonces récentes des pouvoirs publics et autres acteurs privés.

Quelles solutions dans le futur ?

La première mesure qui facilitera grandement le passage à l’électrique est sans aucun doute l’obligation d’installer des bornes de recharge sur les parkings d’entreprise. Sauf exception, l’article L111-3-5 du code de la construction et de l’habitation précise que les parkings de plus de vingt places devront disposer dès le premier janvier 2025, d’une borne de recharge par tranche de vingt emplacements.

Concrètement, si le parking de votre lieu de travail propose cent places, il y aura au minimum cinq places équipées de bornes de recharge pour véhicule électrique avant l’année 2025.

Le groupe Leclerc a quant a lui annoncé l’installation de 5 000 bornes de recharge avant la fin de l’année 2022, et 10 000 bornes d’ici 2025, assurant un peu plus la possibilité de se charger sur les parkings des hypermarchés du groupe dans un futur proche. De même, Carrefour a affirmé vouloir installer des bornes de recharge rapide en grand nombre avant 2023, permettant de se démarquer des autres groupes en proposant de la charge rapide (jusqu’à 350 kW).

Enfin, en février 2021, le gouvernement disait vouloir équiper l’ensemble des aires de service du réseau autoroutier en bornes de recharge rapide avant 2023,facilitant les trajets longue distance et augmentant drastiquement le maillage actuel. Bien que la plupart de ces annonces semblent lointaines, elles permettront, nous l’espérons, de démocratiser la mobilité électrique, et faciliteront l’accès à un véhicule propre pour ceux qui n’ont pas la possibilité de recharger à la maison ou au travail pour le moment.

