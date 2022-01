Une reconversion impressionnante avec le moteur d’une Tesla Model S : 762 ch sous le capot

En mode Ludicrous, le mode boost de la Model S, 762 ch de puissance ont été obtenus sur cette reconversion de la Plymouth Satellite. C'est nettement plus que les 255 ch de l'ancien V8 avec lequel la voiture est sortie de l'usine il y a 50 ans.

Si vous êtes passionné par l’automobile, vous connaissez sans doute la Plymouth Satellite conçue par Chrysler. Elle a fait rêver beaucoup de monde dans les années 60 et 70, elle était équipée d’un gigantesque V8. Le Electrollite Project est un curieux défi qui consiste à restaurer et électrifier une Satellite de 72, avec le moteur et les freins d’une Tesla Model S.

Lui rajouter plein de composants qui n’existaient pas il y a 50 ans

En plus de changer le moteur et d’inclure une batterie de 100 kWh, l’intérieur de la voiture a été restauré avec un écran avec un compteur de vitesse numérique, tout en respectant la plupart des éléments d’origine de la Plymouth Satellite.

Pour accompagner ce nouveau moteur électrique et en faire une voiture de sport plus moderne, les suspensions ont été modifiées, une direction assistée électrique a été ajoutée, de nouvelles roues plus larges ont mises en place, une colonne de direction était nécessaire et ainsi de suite. C’est un travail colossale.

En mode Ludicrous, le mode boost de la Model S, 762 ch de puissance a été obtenue sur cette reconversion. C’est nettement plus que les 255 ch de l’ancien V8 Hemi 400ci avec lequel la voiture est sortie d’usine il y a 50 ans. Pour rappel, le mode Ludicrous des Tesla en fait des machines à sensation. Pour l’exemple, il permet à une Model S P100D GT de passer de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes.

Sans doute le plus intéressant dans ce projet est qu’il a été documenté sur YouTube, où l’on découvre les différentes étapes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.