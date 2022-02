DeLorean électrique confirmée : la marque va renaître de ses cendres

Véritable icône de la pop culture depuis la saga « Retour vers le futur » des années 80, la marque DeLorean va revenir sur le marché en 2022 avec un modèle électrique.

C’est désormais officiel, une DeLorean électrique va bien voir le jour en 2022, pour le plus grand plaisir de tous les fans de la marque qui est connue à travers le monde comme étant la machine à voyager dans le temps utilisée dans la saga « Retour vers le futur ».

Un petit teaser qui annonce de grandes choses

C’est à travers un post Instagram sur le compte de la firme américaine que le teasing a commencé le 14 février dernier avec cette petite vidéo :

Nous pouvons y lire : « le futur n’a jamais été promis. Réimaginez aujourd’hui », et une invitation à s’enregistrer sur le site du constructeur pour en savoir plus. En termes de dates, rien de précis, si ce n’est simplement « 2022 ».

La vidéo laisse toutefois suggérer que le fameux design iconique des portes-papillons de la DeLorean de Doc et Marty sera bel et bien de la partie, assurant d’avoir une voiture électrique qui ne ressemblera à aucune autre, si ce n’est au Cybertruck de Tesla qui lui a copié l’idée de la carrosserie en métal brossé.

Parmi les hashtags utilisés, on retiendra notamment #Luxury, assurant que ce sera probablement une voiture inaccessible pour l’immense majorité d’entre nous, et plutôt réservée aux grosses fortunes. La marque DeLorean renaît donc de ses cendres, avec une annonce qui arrive six ans après la renaissance de la marque en 2016, grâce à une législation américaine plus souple concernant les productions de véhicules en petite quantité.

Notons que ce projet de DeLorean électrique remonte à 2011, où l’entreprise avait annoncé souhaiter reprendre la production de la fameuse DMC-12 que l’on connaît dans Retour vers le futur, en l’équipant d’une batterie de 30 kWh.

Nous sommes désormais plus de dix ans après, et il semblerait que ce projet se concrétise. Espérons toutefois qu’elle profite des avancées de la dernière décennie en matière de batteries, et qu’elle pourra se targuer d’une autonomie et de performances au niveau de ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui.

