La luxueuse Bentley Mulsanne pourrait renaître de ses cendres en électrique

Alors que Bentley prévoit de devenir une marque 100 % électrique, la Mulsanne sera définitivement enterrée, remplacée par un inédit coupé sportif.

Il devrait y avoir pas mal de changements du côté de chez Bentley. Et pour cause, la firme britannique a récemment annoncé sa volonté de devenir 100 % électrique d’ici à 2030, dans le cadre de son vaste plan d’avenir Beyond 100. Une date qui n’a évidemment pas été choisie au hasard, alors que l’Union européenne souhaite interdire la vente de véhicules thermiques sur tout le territoire d’ici à 2035.

Cela ne devrait pas se faire en une seule fois, puisque la marque prévoit une étape intermédiaire en 2026, avec une gamme alors entièrement hybride rechargeable. Celle-ci sera totalement abandonnée quatre ans plus tard, pour ne proposer que des modèles électriques. Dans ce contexte, et afin de cibler une vaste clientèle, Bentley prévoit de lancer pas moins de cinq nouveaux véhicules branchés entre 2025 et 2030.

Un nouveau coupé électrique

Pour l’heure, la firme anglaise n’a pas encore donné beaucoup de détails sur ces projets, et encore moins sur les fiches techniques des modèles qui seront lancés. Une chose est sûre, il faudra patienter jusqu’en 2025 pour voir arriver le tout premier véhicule zéro-émission de la gamme. Il pourrait alors s’agir d’un remplaçant de la Bentley Mulsanne, dont la production a été arrêtée en 2020 après plus de dix ans de carrière.

Selon nos confrères d’Autocar, ce nouveau venu dans la gamme prendrait la forme d’un grand coupé, qui devrait jouer le rôle de vaisseau amiral pour la marque. Pour l’heure, peu d’informations ont été relevées, mais la source souligne que le seul point commun entre les deux modèles sera le prix, qui devrait être relativement similaire. Des véhicules électriques plus haut de gamme encore seraient aussi prévus dans les prochaines années.

Inspiré de l’EXP 100 GT ?

Alors que le segment des berlines de luxe est en perte de vitesse, au contraire de celui des SUV, Bentley prévoirait donc de transformer sa Mulsanne en un grand coupé sportif. Celui-ci pourrait-il puiser son inspiration dans le design du concept EXP 100 GT, dévoilé en 2019 et annonçant le futur de la marque ? Cela serait tout à fait possible. Il faudra néanmoins encore patienter avant d’en avoir la confirmation.

Si la fiche technique de ce nouveau modèle n’est pas encore connue, on sait toutefois que les premiers véhicules électriques de Bentley reposeront sur une nouvelle plateforme, développée conjointement avec Volkswagen et Audi. Ce sera donc logiquement le cas de ce remplaçant de la Mulsanne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.