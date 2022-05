UE : l’interdiction des ventes de voitures thermiques en 2035 se concrétise

La Commission de l’Environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen a adopté la nouvelle loi sur les normes d’émission de CO2 des voitures. En 2035, la vente de voitures thermiques sera bien interdite.

Un vote serré, mais une victoire tout de même. La commission environnement du Parlement européen a voté à 46 voix pour (40 voix contre et deux abstentions) « la nouvelle loi encadrant les normes d’émissions de CO2 des voitures », a annoncé son président Pascal Canfin, dans un message twitter.

« La fin de la vente des voitures non zéro émission en 2035 est votée. Rendez-vous maintenant en plénière début juin », poursuit l’intéressé. Le secteur automobile va donc bel et bien devoir se plier à des règles très contraignantes qui les pousseront à proposer un catalogue de plus en plus électrifié d’ici cette échéance.

Une séance plénière en juin

Cette décision forte permettra notamment de réduire les émissions de CO2 liées aux automobiles. Pour rappel, en 2021, l’Union européenne s’était accordée pour réduire d’au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. De toute évidence, les fabricants vont renforcer leur offre bien avant pour préparer le futur et respecter les règles en vigueur grâce aux voitures électriques.

Une dernière étape doit par ailleurs être franchie. Le projet doit désormais être voté lors d’une séance plénière qui rassemble les 705 députés du Parlement européen. Pascal Canfin nous donne rendez-vous début juin.

