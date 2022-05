Pourquoi les incendies de voitures électriques sont impressionnants mais heureusement rares

Ce 22 mai 2022, une Tesla Model Y a pris feu spontanément. Son occupant a paniqué et a cassé la vitre pour sortir rapidement. Nous nous sommes demandés pourquoi les incendies de voitures électriques sont si impressionnants et si ces incendies étaient plus courants que ceux des voitures thermiques.

Un nouvel incendie de Tesla a fait la une de plusieurs médias. Une situation qui peut devenir rapidement stressante. La vidéo, ci-dessous, est d’autant impressionnant que l’on voit le conducteur casser la vitre de sa Tesla Model Y ce 22 mai 2022. Il ignorait comment ouvrir la porte manuellement, un rappel est toujours intéressant.

Pas besoin de chercher loin, les incendies de voitures électriques sont très médiatisés, on les voit partout. Ils sont souvent très impressionnants, et ultraviolents étant donné que les batteries lithium-ion sont très denses en énergie. Elles flambent de manière violente et persistante. La popularité croissante des voitures électriques force les pompiers à affronter des incendies d’une violence et d’une ténacité aussi inusitées que spectaculaires.

Des incendies rares

Il est encore difficile de trouver des chiffres qui révèlent correctement la réalité des choses. Si l’on se fie aux calculs d’Auto Insurance EZ, qui a compilé les chiffres d’une grosse étude de la National Transportation Safety Board ainsi que deux autres bases de données statistiques de deux organismes gouvernementaux américains, les véhicules hybrides (avec un taux d’incendie de 3,5 %) risquent environ deux fois plus de prendre feu que les véhicules thermiques (qui présentent un taux d’incendie de 1,5 %), et 140 fois plus que les véhicules entièrement électriques (qui présentent un taux d’incendie de 0,025 %).

Expliqué différemment, on compte 1 530 incendies de voitures essence et diesel pour 100 000 unités. Pour les voitures électriques, ce chiffre monte à seulement 25,1, soit un risque de combustion divisé par plus de 60. À l’inverse, les voitures hybrides recensent 3 474 incendies pour 100 000 unités.

Des incendies soudains et tenaces

Ce qui explique la médiatisation importante des incendies de voitures électriques n’est pas uniquement lié aux groupes très virulents de ceux et celles qui détestent la voiture électrique. Les incendies de voitures électriques sont soudains, tenaces et impressionnants. Bien que les données montrent que les feux électriques ne sont pas aussi courants que les feux à gaz, cela ne signifie pas qu’ils soient moins dangereux.

(…) les incendies de batteries lithium-ion dans les voitures électriques sont beaucoup plus difficiles à éteindre

En fait, les incendies de batteries lithium-ion dans les voitures électriques sont beaucoup plus difficiles à éteindre que les incendies de gaz, et la plupart des pompiers ne savent pas comment éteindre les incendies de véhicules électriques, qui sont relativement nouvelles. Étant donné que les batteries des véhicules branchés sont essentiellement leur propre source de carburant, elles peuvent brûler pendant des heures et être extrêmement difficiles à refroidir pour les pompiers.

Même lorsqu’un incendie de véhicule électrique semble éteint, il peut se rallumer, c’est pourquoi il est si important que les pompiers soient formés à l’extinction des incendies dans les nouveaux véhicules hybrides et électriques.

D’où viennent les incendies ?

Qu’est-ce qui fait qu’une voiture prend feu ? Bien qu’un incendie puisse être causé par une seule chose, comme une explosion de batterie, il est plus probable qu’un certain nombre de facteurs aient conduit à l’incendie.

Dans les véhicules plus anciens, le câblage et les batteries commencent à se détériorer, ce qui les expose davantage au risque de prendre feu en cas d’accident. Étant donné que la plupart des véhicules électriques ne sont pas encore à l’âge avancé des véhicules thermiques plus anciens, il n’existe actuellement aucune donnée indiquant s’ils seront plus à risque d’explosions de batterie et d’électricité à mesure qu’ils vieillissent.

Cependant, les véhicules électriques présentent un risque d’incendie de batterie en raison d’une surcharge et de températures élevées, un risque dont les propriétaires de voitures à essence n’ont pas à s’inquiéter.

Certains défauts sont attribuables aux fournisseurs de batterie plutôt qu’aux constructeurs. Encore faut-il identifier la source de l’incendie… Malheureusement, bien souvent, il est difficile de bien identifier l’origine de ces incendies car la batterie est située dans le plancher de la voiture. Quand elle commence à prendre feu… les traces de l’origine du feu ont disparu.

Ce qu’il faut faire en cas d’incendie

Il est préférable d’éviter d’essayer d’éteindre le feu vous-même. Au lieu de cela, sortez simplement du véhicule et éloignez-vous à une distance de sécurité en cas d’explosion. Appelez à l’aide et laissez les professionnels s’en occuper, surtout s’il s’agit d’un incendie de véhicule électrique.

La première chose, c’est de vérifier où se trouve le système d’ouverture manuelle dans le manuel d’utilisation du véhicule. Pour les portes des Model 3 et Y, la commande à actionner est similaire. La gâchette est positionnée au niveau des ouvertures des fenêtres, il suffit alors de soulever le bloc en plastique pour que la porte s’ouvre manuellement.

Attention tout de même, le manuel d’utilisateur précise qu’il ne faut pas utiliser cette solution en dehors de pannes d’alimentation, un usage répété abîme tout le système d’ouverture. La communauté Tesla a même réalisé quelques vidéos pour donner des conseils en cas d’urgence.

Il est aussi important de savoir où se trouve le système d’urgence d’arrêt du véhicule. Vérifiez la présence de cette option sur votre véhicule, toujours dans le manuel. Sur l’écran tactile de la Tesla, appuyez sur « Contrôles » > « Sécurité » > « Couper l’alimentation ». Attendez au moins deux minutes sans interagir avec le véhicule. Si jamais vous l’avez lancé par erreur… Au bout de deux minutes, appuyez sur la pédale de frein ou ouvrez la porte pour réveiller le véhicule.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.