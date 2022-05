Voici la DeLorean Alpha5, la renaissance électrique de la légendaire DMC-12

Près de quarante ans après la sortie de la DeLorean originale, la renaissance de la mythique voiture de Retour vers le futur est en passe de voir le jour. Voici les premières images de la tant attendue DeLorean Alpha5.

Nous vous en avions déjà parlé à plusieurs reprises, et la révélation en grande pompe a commencé hier sur le site de DeLorean où l’on retrouve les premiers rendus de la réédition de la DMC-12 en version électrique, répondant au nom de Alpha5 (nommée EVolved dans les précédentes communications du constructeur). Si elle reprend les codes de la légendaire version que l’on connaît grâce à la saga Retour vers le futur, elle a su s’adapter et proposer un design plus moderne, comme vous allez le voir ci-dessous.

La renaissance de la légende

Malgré le très faible succès de la DeLorean originale en terme de volumes de ventes (autour de 9 000 exemplaires avaient été produits au début des années 1980), cette dernière fait partie intégrante de la pop-culture, et l’immense majorité de la population n’est pas indifférente à son design atypique.

Lorsque la marque DeLorean avait annoncé en février dernier vouloir faire revivre la voiture de Marty McFly et Doc Brown en version électrique, cela avait fait couler beaucoup d’encre, et de nombreux fans étaient impatients d’en apprendre plus sur le futur bolide de la firme.

Avec des caractéristiques techniques qui ne déçoivent pas (0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et près de 500 kilomètres d’autonomie pour le modèle de base), il ne manquait qu’une chose pour terminer de mettre l’eau à la bouche aux inconditionnels de DeLorean : le design final du véhicule.

C’est avec ces quelques clichés que la DeLorean Alpha5 se dévoile donc, avant d’être présentée dans le courant du mois d’août prochain au grand public lors du Concours d’Élégance de Pebble Beach en Californie.

Grâce aux visuels rendus disponibles aujourd’hui, on apprend ainsi que la berline électrique disposera de 4 places, mais il n’y aura qu’une seule porte de chaque côté, à ouverture papillon, comme c’était le cas sur la DMC-12. La largeur de l’ouverture est donc gigantesque, comme vous pouvez le constater.

Les portes de la future DeLorean Alpha5 // Source : DeLorean La future DeLorean Alpha5 // Source : DeLorean

L’intérieur quant à lui semble assez en phase avec l’époque, avec un écran derrière le volant et un autre, plus petit, au niveau de la console centrale. Nous en apprendrons sans doute plus lors de la révélation du prototype le 18 août prochain, où les plus chanceux pourront probablement prendre place à bord de cette DeLorean Alpha5, qui devrait être proposée à partir de 175 000 dollars selon IGN.

