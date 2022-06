La voiture électrique : pour s’en convaincre, il suffit de l’essayer !

Une étude américaine rapporte que les conducteurs ayant déjà conduit une voiture électrique sont trois fois plus susceptibles d'en acheter une que ceux n'en ayant jamais essayé. Il apparait aussi qu'un tiers des personnes qui ne considèrent pas l'achat d'une voiture électrique le font surtout par manque d'informations. Explications.

Les véhicules électriques sont des moyens de déplacements assez adaptés pour l’immense majorité des personnes, mais le manque d’informations à leur égard est bien souvent une raison suffisante à ne pas les considérer. Selon une récente étude menée sur plus de 10 000 conducteurs aux États-Unis, seulement 11 % des sondés n’ayant jamais eu d’expérience à bord d’une voiture électrique seraient prêts à en considérer une lors d’un futur achat. Mais pour ceux qui ont déjà pu monter à bord, c’est une autre histoire.

Si vous avez déjà conduit une voiture électrique, vous avez davantage envie d’en avoir une

Si la proportion des répondants pour qui il est « très probable » de considérer une voiture électrique lors de leur prochain achat grimpe à 24 % à partir du moment où ils ont déjà été passager, cela augmente encore s’ils ont eu la possibilité d’en conduire une. En effet, plus d’un répondant sur trois (34 %) ayant eu la chance d’être au volant d’une voiture électrique, quelle qu’elle soit, considèrera très probablement une voiture électrique au moment de changer son véhicule actuel. Et ce chiffre grimpe même à 48 % pour les possesseurs actuel d’une auto électrique.

Un manque de formation des vendeurs… et de voitures

L’agrément de conduite d’une voiture électrique, l’absence de bruits et de vibrations, ou encore l’accélération instantanée sont tant de points qu’il est difficile de percevoir sans en faire l’expérience. Mais comme le soulève cette étude, les concessionnaires informent assez peu (voire très mal) les clients sur le sujet des véhicules électriques. Les acheteurs sont donc trop peu informés, ce qui freine leur volonté de passer à l’électrique. Entre les autonomies qui s’allongent, les temps de recharge qui se réduisent, l’absence d’entretien ou encore le coût d’utilisation réduit par rapport à un véhicule thermique équivalent, les arguments en faveur de l’électrique sont aujourd’hui plus nombreux que jamais.

Et les constructeurs automobiles ont de plus en plus modèles électriques à leur catalogue. Cela force donc les concessionnaires à former leur personnel sur le sujet de la mobilité électrique. Et comme le souligne l’étude, cette offre plus variée des voitures électriques rend ces véhicules plus enviables pour les conducteurs.

Pour aller plus loin

À quoi pourrait ressembler la voiture électrique parfaite ? Voici notre portrait-robot

Enfin, l’étude rappelle l’importance de la disponibilité d’un point de charge à domicile : parmi celles et ceux qui ne sont pas tentés par une voiture électrique, 34 % n’ont aucun moyen de charger au travail ou à la maison. Et alors que seuls 17 % des personnes qui louent leur résidence principale sont intéressés par un achat de véhicule propre, la proportion monte à 27 % pour les propriétaires.

L’avantage financier que représente un véhicule électrique est bien compris par les gros rouleurs souligne l’étude : que ce soit ceux qui ont beaucoup de kilomètres à parcourir au quotidien pour des besoins professionnels, ou simplement ceux qui aiment partir en road trip, ils seront plus probablement intéressés par un véhicule électrique lors de leur prochain achat que ceux qui ne roulent que très peu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.