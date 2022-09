Ce mini camping-car électrique ultra puissant n’a pas de limites (ou presque)

Les premières images de l'Adventure 1 de la marque canadienne Potential Motors nous promettent un petit véhicule paré pour le voyage et l'aventure au plus près de la nature. Le parfait compagnon d'un vrai camping-car !

À côté des voitures électriques « normales », on voit de plus en plus se développer aussi les véhicules de loisir zéro émission. Cela passe par les constructeurs généralistes, à l’image d’Opel et son Zafira e-Life ou de Volkswagen avec le très attendu ID. Buzz qui aura également droit à sa version aménagée. Et puis il y a des véhicules bien plus spécifiques qui comptent bien profiter de ce passage à marche forcée à l’électrique pour réinventer le voyage, à l’image de la caravane solaire de Campworks.

Le dernier en date s’appelle Adventure 1 et nous vient de chez Potential Motors, une firme canadienne basée à Hanwell, dans le Nouveau-Brunswick. Un véhicule compact, haut sur pattes, optimisé pour le tout-terrain, et qui, en attendant sa production prévue pour 2024, est d’ores et déjà disponible à la commande !

Un look qui cache de grosses capacités

Le look cubique et ramassé de ce Potential Adventure 1 semble tout droit inspiré des fameuses « kei car » japonaises, qui ne doivent dépasser une cylindrée spécifique ni un encombrement prédéfini, afin de ne pas engorger le traffic des métropoles du pays du Soleil Levant. Affichant seulement 1,62 mètre de large, il ferait passer une Renault Zoé pour un Hummer EV !

Côté design, pas grand-chose à souligner, c’est très cubique. On remarque quand même immédiatement la large surface vitrée, qui devrait s’apprécier surtout de l’intérieur pour contempler les paysages. D’autres éléments marquent son côté purement tout-terrain, comme ses gros pneus, ses passages de roues marqués, ses crochets de remorquage ou encore la roue de secours sur le toit. Vous remarquerez les renfoncements au-dessus des roues arrière qui servent d’échelle ! Et tout ça n’a rien de superflu quand on sait qu’il a justement été conçu pour s’aventurer loin des sentiers battus.

C’est surtout à l’intérieur que la magie de cet Adventure 1 opère. Et là, ne vous fiez pas à son mini-gabarit, il s’agit d’un véritable camping-car ! S’il peut accueillir jusqu’à quatre passagers, deux personnes peuvent y dormir. Lit double, kitchenette avec deux feux gaz, évier et frigo… Par ailleurs, une réserve de 40 litres d’eau et 2 500 litres d’espace de stockage sont également prévus.

160 km d’autonomie en tout terrain

Si l’Adventure 1 désire autant s’éloigner des routes, c’est qu’il ne peut tout simplement pas aller sur la route. Du moins, pas sur toutes. En effet, il est homologué UTV, c’est à dire comme un quad, et comme un OHV, comprenez Off Highway Vehicle, c’est-à-dire qu’il ne peut pas s’aventurer sur l’autoroute. Mais de toute façon, son autonomie ne lui permet pas franchement de voyager loin.

En effet, Potential Motors annonce 160 km de distance maximale (en tout-terrain) sur une seule charge. Côté motorisation, la puissance totale de 612 chevaux (604 hp) est envoyée à deux moteurs pour pouvoir se déplacer en quatre roues motrices. Le couple, important pour se sortir de situations délicates en tout-terrain, atteint 1000 Nm.

Il a en effet été conçu avec un angle d’approche de 40 degrés, un angle de fuite de 45° et un angle de crête (sous le véhicule) de 29°. Il passe partout ou presque ! Et évidemment, il dispose de toutes sortes de protections de carrosserie pour ne pas risquer de laisser des plumes lors de sorties extrêmes.

Des aides à la conduite viennent s’ajouter pour pouvoir explorer des terres inconnues en toute quiétude, notamment avec un OS qui détecte le type de terrain et ajuste les réglages de l’auto en fonction.

En série très limitée

Même si pour le moment l’Adventure 1 de Potential Motors n’est pas prêt, il est déjà disponible en pré-commande. Et il n’est pas donné : comptez 136 600 dollars hors taxes (environ le même prix en euros au taux de change actuel) ! Ça fait très cher, surtout pour un véhicule qui vient clairement en complément d’un plus grand camping-car et qui permettrait de s’évader là où la route s’arrête pendant une ou deux nuits.

Quant à la production, elle n’est pas prévue avant 2024… pour des commandes honorées en 2025. Patience ! Mais si vous êtes intéressé, sachez qu’il n’y en aura sans doute pas pour tout le monde, Potential Motors annonçant un nombre d’exemplaires très limité.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.