Face au Volkswagen ID. Buzz, Opel dévoile son van électrique aménagé pour 4 personnes

Opel présente le Crosscamp Flex, un prototype de van aménagé 100 % électrique basé sur le Zafira-e Life. Présenté au salon de Düsseldorf, il pourrait faire de l'ombre au Volkswagen ID. Buzz dès 2023.

Les vans aménagés ont le vent en poupe en ce moment, et les constructeurs l’ont bien compris. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à se lancer sur ce marché, avec des modèles thermiques, mais également électriques. Après Volkswagen, qui a dévoilé il y a quelques mois son ID. Buzz, d’autres marques souhaitent également tenter leur chance et attirer une nouvelle clientèle. On pense notamment à Renault, qui a dévoilé hier son concept Hippie Caviar Motel, un van aménagé 100 % électrique basé sur le Kangoo E-Tech Electric.

Un van confortable pour quatre personnes

Aujourd’hui, c’est au tour d’Opel de lever le voile sur un autre véhicule, baptisé Crosscamp Flex. Ce dernier prend lui aussi la forme d’un véhicule de loisir, pouvant accueillir jusqu’à quatre occupants. Deux lits sont en effet accessibles : un premier sous le toit, tandis que la banquette arrière se transforme en couchage pour deux personnes supplémentaires. Les sièges avant peuvent quant à eux pivoter à 180° afin de créer un espace convivial lorsque le véhicule est stationné.

Le van aménagé d’Opel, qui est pour l’heure présenté sous la forme d’un prototype est également livré avec une kitchenette équipée d’une gazinière et d’un petit évier. Des rangements sont par ailleurs prévus, de même qu’un conteneur pour l’eau potable et les eaux usées. En revanche, il semblerait que le véhicule ne soit pas équipé de douche, et rien n’est dit concernant les toilettes. Enfin, une batterie auxiliaire de 95 Ah est incluse pour l’éclairage, permettant ainsi d’alimenter une glacière et une prise USB pour recharger son appareil photo ou son smartphone.

De nombreux équipements

Opel se montre plutôt loquace au sujet de son van électrique et détaille quelques éléments de sa fiche technique. Celui-ci embarque alors une batterie de 75 kWh implantée sous le plancher, lui permettant d’afficher une autonomie de 322 kilomètres selon le cycle WLTP. À titre de comparaison, le Volkswagen ID. Buzz est doté d’une batterie de 77 kWh, pour une autonomie tournant autour des 400 kilomètres. La recharge peut s’effectuer à une puissance maximale de 100 kW en courant continu, permettant ainsi d’atteindre les 80 % en 48 minutes. C’est long !

L’Opel Crosscamp Flex est également équipé de nombreuses technologies d’aide à la conduite, telles que l’alerte anticollision, le freinage automatique d’urgence, l’aide au maintien dans la voie ou encore le régulateur de vitesse semi-adaptatif.

Une arrivée prévue pour 2023

En premier lieu, le van aménagé électrique sera présenté au public lors du salon de Düsseldorf, qui se déroulera du 26 août au 4 septembre. Malheureusement, Opel dévoile dans son communiqué une arrivée commerciale pour 2023 ainsi qu’une version plus simple, Crosscamp Lite. Il pourrait alors devenir une alternative à l’ID. Buzz, mais aussi au Renault Trafic SpaceNomad, uniquement disponible avec une motorisation thermique.

