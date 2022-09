10 000 euros : c’est le prix de cette voiture électrique plus puissante qu’une Dacia Spring

Tata Motors dévoile sa nouvelle voiture électrique, baptisée Tiago.ev. Déclinée en plusieurs versions, elle possède l'une des batteries les plus petites du marché dans sa finition d'entrée de gamme. Mais son prix défie toute concurrence : environ 10 000 euros.

Vous avez très probablement déjà entendu parler de Tata Motors, qui vendait il y a quelques années la Nano, l’une des plus petites voitures du monde. Mais aujourd’hui, le groupe qui possède notamment Jaguar-Land Rover affiche de nouvelles ambitions, alors que le marché indien est en retard en ce qui concerne l’électrification.

Une dotation sommaire

En cause notamment ? Des lois très protectionnistes, qui empêchent les constructeurs étrangers comme Tesla de vendre leurs voitures s’ils ne possèdent pas d’usine sur place. D’où l’importance pour les marques locales de développer leur offre.

C’est ainsi que Tata Motors vient tout juste de lever le voile sur sa Tiago.ev, une citadine électrique à très bas prix, qui pourrait tout à fait rivaliser avec notre Dacia Spring si elle était un jour exportée jusqu’en France. Ce qui semble très peu probable. Si les dimensions n’ont pas été communiquées, elles devraient rester proches de celles de la Tiago thermique, vendue depuis 2016 et affichant une longueur de 3,75 mètres, soit deux centimètres de plus que la Spring.

À bord, la présentation reste très classique et ne fait évidemment pas dans la débauche de technologie. Seul un petit écran semble présent sur la planche de bord, tandis que de nombreuses fonctionnalités de la voiture telles que la température peuvent être activées via l’application ZConnect pour smartphone. Il est aussi possible d’accéder à la localisation du véhicule ainsi qu’aux informations relatives à la recharge. Les clients pourront également profiter d’Apple CarPlay et d’Android Auto ainsi que d’un système audio Harman avec huit haut-parleurs, de la climatisation automatique et des capteurs de pluie.

Plusieurs versions

Comme le détaille le communiqué de Tata Motors, la citadine électrique embarque un moteur de 55 kW, soit l’équivalent de 75 chevaux, pour un couple de 114 Nm, lui permettant de réaliser le 0 à 60 km/h en 5,7 secondes seulement. À titre de comparaison, la Dacia Spring revendique 44 chevaux et 125 Nm.

Deux batteries sont proposées, la première affichant une capacité riquiqui de seulement 19 kW, contre 26,8 pour la citadine roumaine. Tata annonce alors une autonomie de 250 kilomètres, selon le cycle indien MIDC (Modified Indian Driving Cycle), qui diffère de notre WLTP européen. Une version dotée d’une batterie de 24 kWh sera également disponible, permettant de parcourir jusqu’à 315 kilomètres MIDC. Il s’agit de la même capacité que la première Nissan Leaf, qui ne dépassait alors pas les 199 kilomètres NEDC à l’époque.

Si la puissance maximale pouvant être encaissée par la citadine électrique lors de la recharge n’a pas été précisée par la marque, celle-ci confirme que 30 minutes sont nécessaires pour récupérer environ 100 kilomètres sur une borne en courant continu. La voiture est livrée de série avec un chargeur en courant alternatif de 3,3 kW, tandis que la batterie passe de 10 à 100 % en trois heures trente avec l’option 7,2 kW.

Environ 10 000 euros

La nouvelle Tata Tiago.ev débute à partir de 849 000 roupies indiennes, ce qui équivaut approximativement à 10 745 euros. Les commandes ouvriront le 10 octobre prochain, tandis que les premières livraisons sont prévues pour janvier 2023.

Pour rappel, la Dacia Spring débute à partir de 19 800 euros et est éligible au bonus écologique de 5 346 euros. Néanmoins, difficile de comparer les deux en termes de prix, en raison notamment de normes de sécurité plus strictes en Europe, obligeant les marques à ajouter plus d’aides à la conduite qui font augmenter les tarifs. Il semble donc hautement improbable que cette voiture soit vendue en France.

