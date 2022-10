On connaît les tarifs du Lotus Eletre 2023, le SUV électrique taillé pour affronter le Tesla Model X Plaid

L'annonce du SUV Lotus Eletre a soulevé autant de questions qu'il a apporté de réponses. Désormais, il est temps d'en apprendre un peu plus sur cette voiture électrique.

Le Lotus Eletre, on connaît ce SUV électrique depuis mars 2022. On a même eu l’opportunité de le voir, dans les allées du Festival of Speed de Goodwood. Mais, il nous manquait un tas d’informations sur ses caractéristiques. Désormais, on a davantage d’informations sur ses caractéristiques, et l’on connaît également son prix.

Trois versions

Lotus a confirmé qu’il y aura trois versions de l’Eletre, avec les versions S et R positionnées au-dessus de la voiture du modèle d’entrée de gamme. Tous utiliseront une batterie de 112 kWh et disposeront d’une transmission intégrale via deux moteurs électriques.

Les modèles d’entrée de gamme et S auront une puissance totale du système de 602 chevaux avec deux moteurs similaires sur chaque essieu. Le R remplace le moteur arrière de 301 chevaux par un moteur beaucoup plus puissant de 603 chevaux doté d’une boîte de vitesses à deux rapports semblable, en principe, à celle des Porsche Taycan 4S et Turbo. La puissance de pointe de ce modèle Eletrek R est donc de 905 chevaux accompagnés, ce qui, selon Lotus, en fera le SUV électrique à double moteur le plus rapide au monde.

Un 0 à 100 km/h en 2,6 secondes

Comme vous vous en doutez avec ces moteurs, l’Eletre est rapide. La moins rapide est annoncée à 4,5 secondes pour un 0 à 100 km/h, et une vitesse de pointe de 257 km/h. L’Eletre R est annoncé à 2,9 secondes avec vitesse de pointe à 265 km/h. Le Model X (Plaid) de Tesla est indiqué à 2,6 secondes pour un 0 à 100 km/h, à titre de comparaison, mais ce dernier a trois moteurs électriques.

Version Eletre Eletre S Eletre R maximum d'énergie 603 ch

(450 kW) 603 ch

(450 kW) 905 ch

(675 kW) Couple max. 710 Nm 710 Nm 985 Nm Vitesse de pointe 258 km/h 258 km/h 265 km/h Accélération

0-100 km/h 4,5 secondes 4,5 secondes 2,95 secondes 80-120 km/h < 2,2 secondes < 2,2 secondes < 1,9 secondes Capacité de la batterie 112 kWh 112 kWh 112 kWh Temps de charge 10-80 % (chargeur rapide) 20 minutes 20 minutes 20 minutes Portée maximale (WLTP) 600 km 600 km 490 km Capacité du coffre arrière 611 litres (4 sièges)

688 litres (5 sièges) 611 litres (4 sièges)

688 litres (5 sièges) 611 litres (4 sièges)

688 litres (5 sièges) Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus 1 532 litres 1 532 litres 1 532 litres

Concernant l’autonomie, l’Eletre entrée de gamme proposera 600 km (WLTP) avec des roues de 20 pouces en option (sauf sur le modèle de base). Il faudra payer pour avoir de plus petites jantes, car les 22 pouces sont, à vrai dire, de série en Europe. Quant au modèle R, on parle de 490 km (WLTP). Pour rappel, l’Eletre prendra en charge une puissance de charge à 350 kW (800 V).

L’Eletre sera produit à Wuhan, en Chine, tandis que sa conception a été réalisée à Raunheim en Allemagne. Toutes les versions auront des amortisseurs adaptatifs et une suspension pneumatique, pour faire varier la hauteur de caisse, tandis que l’Eletre R utilise un système anti-roulis actif en plus. Des freins en carbone-céramique seront également proposés, en fonction de la version. Le Lotus Eletre S utilise un aileron arrière actif, il y a aussi un éclairage d’ambiance configurable des rétroviseurs extérieurs électro-chrome.

À l’intérieur, les sièges électriques à l’avant proposent des réglages selon 12 axes, on a par ailleurs une climatisation quadrizone et un système audio 1 380 watts à 15 haut-parleurs. Sur le haut de gamme, vous pouvez rajouter un purificateur d’air et une puissance sonore de 2 160 watts grâce à 23 haut-parleurs.

Concernant les écrans, l’affichage tête haute (HUD) est affiché sur 29 pouces de diagonale en plus d’un écran tactile de 15,1 pouces en position centrale. La conduite totalement autonome ne sera pas une option, puisqu’elle est de série.

De 96 890 euros à plus de 150 000 euros en France

Marché Devise Eletre Eletre S Eletre R Royaume-Uni GBP 89,5 104,5 120 Allemagne EUR 95,99 120,99 150,99 Pays-Bas EUR 97,69 123,09 153,09 Belgique EUR 97,69 123,09 153,09 France EUR 96,89 122,09 152,09 Italie EUR 98,49 124,09 154,89 Norvège NOK 887,99 1,114,990 1,390,990 Suède SEK 1,119,990 1,409,990 1,739,990 Suisse CHF 115,09 143,89 179,89

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, dans le tableau, les tarifs vont de 96 890 euros à plus de 150 000 euros en France. Ce sont des tarifs comparables au Model X de Tesla.

