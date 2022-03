Lotus Eletre officialisé : ce SUV électrique est à la fois surpuissant, beau et endurant

Lotus a levé le voile sur son premier SUV électrique répondant au nom d’Eletre. Ce très grand véhicule montre ses muscles avec une puissance de 600 ch et une autonomie très décente sur le papier.

En septembre 2021, Lotus nous avait présenté sa feuille de route en matière de voitures électriques. Au total, quatre modèles aux noms de codes énigmatiques (Type 132, Type 133, Type 134 et Type 135) vont être lancés entre 2022 et 2026, sur des segments divers : SUV, coupé quatre portes, sportive.

En cette année 2022, il était temps pour Lotus d’introduire la première automobile de ce quator. Voici la Lotus Eletre, un SUV électrique qui reprend « l’âme de la sportive Emira et les performances aérodynamiques de l’hypercar branchée Evija ». Le groupe britannique se paie même le luxe de réinterpréter ce mélange en un hyper SUV.

Des performances de haute volée

Cette Lotus Eletre est un très grand véhicule : 5,101 mètres de long. Et dire que l’on qualifiait le futur Kia EV9 de SUV XXL avec ses 4 930 mm de longueur. Au volet de la puissance, cette bête de course revendique pas moins de 600 chevaux, pour une vitesse de pointe de 260 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en moins de 3 secondes.

Sa batterie de plus de 100 kWh lui offrira une autonomie d’environ 600 kilomètres, ce qui est tout à fait honorable sur le papier. Mais sa grande force réside dans son architecture 800 volts qui lui offre une compatibilité avec la charge ultra rapide de 350 kW. Résultats des courses : l’Eletre peut récupérer 400 kilomètres en 20 minutes.

Source : Lotus Source : Lotus Source : Lotus Source : Lotus Source : Lotus Source : Lotus

Le communiqué de presse évoque également des rétroviseurs-caméras dont le flux est diffusé sur des écrans placés au sein de l’habitacle ainsi que des capacités de conduite autonome, sans donner plus de précisions à ce sujet. Il est également question d’un toit panoramique ou encore d’un écran OLED de 15,1 pouces pour l’indodivertissement.

Très technologique

Globalement, l’intérieur du véhicule respire le premium et fait la part belle au côté épuré. Le tout dans un écrin définitivement technologique au regard de l’affichage tête haute en réalité augmentée disponible de série, d’une charge à induction pouvant accueillir deux téléphones en simultané et des 15 haut-parleurs dispatchés dans l’habitacle.

À l’heure d’écrire ces lignes, aucune grille tarifaire n’a été communiquée par le constructeur. Bien que le doute ne soit pas vraiment permis : cette Lotus Eletre devrait coûter un petit bras.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.