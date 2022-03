Kia EV9 : prévu pour l’Europe, ce SUV électrique proposera un gabarit XXL

Basé sur la plateforme e-GMP, le Concept EV9 débarquera bel et bien en Europe dans le courant de l’année 2023 au travers d’un modèle de série. À n’en pas douter, ce dernier devrait se nommer Kia EV9.

Un très grand SUV électrique est en cours de développement pour le marché européen. Il s’agit du Kia EV9, préfiguré par le Concept EV9 que l’on a pu croiser dans le cadre du salon de Los Angeles, fin 2021. Et selon un communiqué de presse officiel envoyé à la rédaction, le Vieux continent y aura bien droit malgré des dimensions davantage taillées pour les clients américains.

En effet, le Kia EV9 devrait afficher un gabarit XXL avec 4 930 mm de longueur, pour un empattement de 3100 mm. Cette mensuration n’est pas la plus courante dans nos contrées, même si quelques véhicules l’atteignent déjà. Citons par exemple la Tesla Model X (5 036 mm) ou encore l’Audi Q7 (5 063 mm).

Charge ultra rapide

Selon Autocar, le Kia EV9 aura droit à deux groupes motopropulseurs (quatre roues motrices) dans sa configuration la plus avancée. Mais une déclinaison plus abordable et seulement équipée d’un seul moteur sur l’essieu arrière serait également au menu.

Plateforme e-GMP oblige, le Kia EV9 devrait logiquement emprunter l’architecture 800V, qui lui apportera parmi l’une des meilleures charges rapides du marché, de 350 KW plus précisément. Cela devrait lui permettre de grimper de 10 à 80 % en l’espace de 20 minutes environ.

Du côté du look, les lignes actuelles semblent un poil exagérées. Mais Grégory Guillaume, chef du design chez Kia Europe, assure que le Concept EV9 reste proche de la version de production en matière de style. À l’intérieur, la planche de bord dépouillée et les appuie-tête à la fois fin et anguleux devraient être conservés.

Écran de 27 pouces

Au centre, un écran de 27 pouces constituera le « centre névralgique des équipements destinés à répondre à tous les besoins du conducteur et des passagers, notamment les fonctions d’infodivertissement, de chauffage/climatisation et d’agrément », peut-on lire.

À n’en pas douter, Kia devrait communiquer de plus amples informations techniques à son sujet au cours des prochains mois.

