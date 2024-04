Les voitures électriques Lotus pourront se « recharger » en moins de 3 minutes grâce à cette technologie présente en Europe

Lotus vient de nouer un partenariat avec la startup chinoise Nio. Cela permettra aux voitures électriques Lotus d'utiliser le système d'échange de batterie de Nio, déjà présent en Europe et qui permet de faire le plein d'électrons en moins de 3 minutes. Nous l'avions essayé en Allemagne.

Nio est un constructeur automobile chinois mondialement connu pour deux innovations majeures. C’est le premier constructeur à avoir dévoilé une voiture électrique dotée de 1000 km d’autonomie théorique sur le cycle chinois CLTC, la Nio ET7 avec son immense batterie semi-solide d’une capacité de 150 kWh. Mais ce n’est pas tout, c’est également à Nio que l’on doit les stations d’échange de batterie (battery swapping) notamment présente en Europe.

Elles permettent de faire le plein d’électrons en moins de 3 minutes, en échangeant tout simplement sa batterie vide contre une batterie pleine. Nous avions pu essayer cette fonctionnalité en Allemagne lors de l’essai de la Nio ET7 à la fin de l’année 2022 et nous avions été bluffés.

On savait que Nio cherchait des partenaires pour proposer ce système sur des voitures électriques de marques concurrentes. Le constructeur chinois avait déjà noué des partenariats avec des acteurs locaux : Changan, Geely, Chery (qui arrive bientôt en Europe) et JAC.

Les voitures Lotus vont se recharger encore plus rapidement

À l’occasion du salon de Pékin, Nio a annoncé avoir noué un partenariat avec Lotus, qui appartient au groupe chinois Geely (Volvo, Polestar, Zeekr, etc.) depuis plusieurs années maintenant. Comme on peut le lire dans le communiqué de presse, ce partenariat permettra à Nio de s’appuyer sur Lotus pour le déploiement de l’immense réseau de stations d’échange de batterie. Et à l’inverse, Lotus pourra intégrer cette technologie dans ses futures voitures électriques.

Une bonne nouvelle pour le temps de recharge des Lotus. Actuellement, la Lotus Emeya réclame 18 minutes pour passer de 10 à 80 % grâce à son architecture 800 volts et une puissance de recharge maximale de 350 kW. Une valeur très bonne, mais qui se fait distancer par la Zeekr 001, qui réalise le même exercice en 11,5 minutes seulement.

Mais pour cela, il faut des bornes très puissantes (de plus de 500 kW). Et ça tombe bien, car Nio montrait au salon de Pékin ses bornes d’une puissance de 640 kW.

À l’avenir, la recharge des voitures en 5 minutes sera possible, via des bornes d’une puissance de 800 à 1 000 kW. Et elles commencent justement à arriver, que ce soit chez Zeekr avec 800 kW ou chez Lantu (Dongfeng) avec 1000 kW.