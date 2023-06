La nouvelle Lotus électrique arrive en France, avec son autonomie XXL pour faire de l’ombre à la Tesla Model X

Plus d'un an après sa révélation, le Lotus Eletre fait enfin son arrivée sur le marché français. Le SUV électrique, premier modèle du genre pour le constructeur affiche un prix élevé, à partir de 97 890 euros et se décline en plusieurs versions.

Les Lotus Elise, Exige et Evora, c’est de l’histoire ancienne, alors que la marque est en train de passer au tout-électrique, conformément à la directive de l’Union européenne. C’est ainsi qu’elle a dévoilé en mars 2022 son premier modèle du genre, mais aussi son tout premier SUV, qui n’est autre que l’Eletre, que nous avions pu découvrir en vrai il y a quelques mois.

Une arrivée en France

Mais son lancement tardait, tandis que le constructeur avait attendu la fin de l’année dernière pour dévoiler toutes les informations techniques à son sujet. À cette époque, le SUV électrique n’avait pas encore annoncé sa date de commercialisation en France. C’est désormais chose faîte, puisqu’il est désormais disponible à la commande chez nous, ainsi qu’au Royaume-Uni.

Sur son site, le constructeur détaille les tarifs de ce nouvel arrivant, qui affiche un prix salé. En effet, il faut compter au minimum 97 890 euros pour s’offrir un exemplaire de cet Eletre, qui n’est donc pas éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Ce tarif vous donne le droit à la version standard, qui possède tout de même déjà une fiche technique impressionnante.

Et pour cause, celle-ci revendique une puissance de 595 chevaux et 710 Nm de couple tandis que le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,5 secondes. Le SUV embarque une batterie de 112 kWh qui lui permet d’affiche une autonomie de 600 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue à une puissance maximale de 350 kW et ne demande que 20 minutes pour passer de 10 à 80 % grâce à l’architecture 800 volts.

Attention à la consommation, annoncée à partir de 21,4 kWh / 100 km en prenant en compte les pertes liées à la recharge. À titre de comparaison, Tesla annonce respectivement 19,1 et 20,8 kWh / 100 km pour les Tesla Model X Grande Autonomie et Model X Plaid avec 625 et 585 km d’autonomie . La consommation de la Lotus est donc relativement contenue pour un engin de cette taille.

Version Eletre Eletre S Eletre R maximum d'énergie 603 ch

(450 kW) 603 ch

(450 kW) 905 ch

(675 kW) Couple max. 710 Nm 710 Nm 985 Nm Vitesse de pointe 258 km/h 258 km/h 265 km/h Accélération

0-100 km/h 4,5 secondes 4,5 secondes 2,95 secondes 80-120 km/h < 2,2 secondes < 2,2 secondes < 1,9 secondes Capacité de la batterie 112 kWh 112 kWh 112 kWh Temps de charge 10-80 % (chargeur rapide) 20 minutes 20 minutes 20 minutes Portée maximale (WLTP) 600 km 600 km 490 km Capacité du coffre arrière 611 litres (4 sièges)

688 litres (5 sièges) 611 litres (4 sièges)

688 litres (5 sièges) 611 litres (4 sièges)

688 litres (5 sièges) Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus 1 532 litres 1 532 litres 1 532 litres

Cette version est livrée de série avec la suspension active pneumatique, le régulateur de vitesse adaptatif, les feux Matrix à LED ainsi que les jantes de 22 pouces et la vectorisation du couple. Le SUV est également équipé d’un capteur LiDAR lui permettant de proposer, à terme, la conduite autonome de niveau 3. Les prises USB-C font aussi partie de la dotation, de même que la pompe à chaleur et l’affichage tête-haute de 29 pouces en réalité augmentée.

Deux versions ultra-sportives

À vrai dire, cette variante d’entrée de gamme n’en a que le nom, car sa dotation se veut ultra-complète. Et pour cause, elle inclut également l’écran OLED de 15,1 pouces ainsi qu’un combiné de 12,6 pouces. De nombreuses aides à la conduite sont également comprises, dont le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement avant et arrière ou encore le système de détection de surveillance du conducteur, inclus dans le pack Lotus Pilot. Mais à vrai dire, il est impossible de tout citer tant il y a d’équipements.

Les clients qui recherchent un peu plus de luxe peuvent opter pour la version S, qui affiche une puissance et une autonomie identique. En revanche, il est livré de série avec des éléments supplémentaires comme les portes Soft Close, les vitres teintées, les seuils de portes éclairés ainsi que l’aileron arrière actif et le système de gestion de la qualité de l’air. Des équipements qui se payent cher, avec un prix affiché à partir de 123 090 euros.

Enfin, moyennant la coquette somme de 153 090 euros, les clients pourront opter pour le Lotus Eletre R, coiffant la gamme. Cette variante embarque deux moteurs électriques pour une puissance totale de 893 chevaux et 1 335 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h réalisé en 2,95 secondes. Logiquement, l’autonomie tombe alors à 490 kilomètres selon le cycle WLTP, tandis que cette déclinaison fait la part belle à la sportivité. Cela passe notamment par les pneus Pirelli P Zero livrés de série, de même que le contrôle actif du roulis et les roues arrière directrices.

Le SUV électrique est aussi doté d’une boîte de vitesse à deux rapports comme sur la Porsche Taycan ainsi que d’une transmission intégrale et d’un mode piste. Il est également possible d’opter en option pour des freins en carbone-céramique avec des étriers AP Racing à 10 pistons à l’avant. Le carnet de commandes est déjà ouvert, mais on ne connaît pas encore la date des premières livraisons.

Pour rappel, Lotus a été racheté par le groupe Chinois Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Zeekr, etc.). Cette Lotus Eletre est donc fabriquée en Chine.

