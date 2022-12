Sommes-nous réellement face au 4x4 électrique doté de la meilleure autonomie ? Le constructeur ne parle pas en nombre de kilomètres d'autonomie, mais en heure. Le Munro Mk_1 est capable, selon les conditions, d'évoluer avec une charge pendant environ 16 heures.

Vous êtes à la recherche d’un (vrai) tout-terrain 100 % électrique mais vous ne trouvez pas votre bonheur ? C’est normal, l’offre de 4×4 électriques est encore bien pauvre aujourd’hui, tandis que le seul pouvant assumer ce rôle, à savoir le Tesla Cybertruck, tarde à arriver.

Mais en attendant que Land Rover ou encore Jeep et le Mercedes EQG, les marques historiques en matière de 4×4, s’y mettent, voici un constructeur méconnu et très intéressant qui pourrait leur couper l’herbe sous le pied. Son nom ? Munro. La firme écossaise présente aujourd’hui un nouveau modèle, le Mk_1.

Un 4×4 électrique plus pratique qu’esthétique

Ce véhicule à l’apparence militaire nous fait bien évidemment penser à un Land Rover Defender, même si le constructeur se défend de la comparaison en précisant que les designers ont « privilégié la fonction par rapport à l’esthétique ; 99 % de ce que vous voyez est là parce qu’il a une fonction, et neuf fois sur dix, il a aussi plus d’une fonction », précise son designer, Ross Compton.

Munro n’a pas encore communiqué sur les dimensions de cet impressionnant engin, mais nous savons d’ores et déjà que son empattement est de 3,3 mètres et qu’il offre un angle d’attaque de 84° et de fuite de 51°. Grâce à sa garde au sol de 480 mm, il peut traverser des gués allant jusqu’à 800 mm. En tout cas, avec de tels chiffres, ce tout-terrain 100 % électrique n’a rien à envier aux 4×4 thermiques.

Le véhicule est aussi équipé d’un différentiel central mécanique plutôt que deux moteurs électriques séparés, comme sur la plupart des autres électriques qui sont en réalité des 2×2 roues motrices. Aussi, des blocages de différentiels sont disponibles en option pour les trains avant et arrière afin d’améliorer la tenue de route.

Jusqu’à 16h (ou 300 km) d’autonomie

Techniquement, le Munro Mk_1 embarque un seul moteur électrique donc. Selon les versions, il développe 299 ch ou 381 ch. Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion de 61 ou 82 kWh. Son autonomie maximale est d’environ 300 km, soit « 16 heures d’utilisation en continue » d’après le constructeur. Le Munro Mk_1 peut recevoir un chargeur embarqué de 6,6 ou 22 kW en courant alternatif. En le branchant sur une prise rapide, il peut faire le plein en environ 36 minutes grâce à une capacité de charge maximale de 94 kW en courant continu.

Un tel véhicule doit aussi être capable de tracter, et selon Munro, il peut tirer jusqu’à 3 500 kg. Son couple gargantuesque de 700 Nm lui permet d’afficher des performances correctes, avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,9 secondes pour la version la plus véloce. La vitesse maximale, dans les deux cas, est limitée à 129 km/h.

Petite solution technique intéressante, les freins utilisent des disques non ventilés afin d’éviter toute baisse potentielle de performance due à l’obstruction par la boue des espaces de ventilation à l’intérieur des disques. Très utile lors d’une utilisation sur des surfaces compliquées.

Un prix plutôt correct pour les prestations

Comme vous pouvez le constater, à l’intérieur, c’est plutôt simple et astucieux. Les surfaces sont imperméables pour pouvoir laver l’habitacle, tandis qu’il y a quelques technologies plutôt utiles comme un écran tactile central compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, la recharge sans fil pour smartphone, des prises USB et deux prises domestiques pour alimenter plusieurs éléments comme des accessoires de camping.

Le prix en Angleterre sera de 49 955 livres, soit environ 58 000 euros. 50 exemplaires seront produits en 2023, mais Munro a des ambitions avec son modèle, puisque le constructeur compte construire une usine en 2024 en Écosse afin de fabriquer environ 250 unités par an. L’objectif final serait d’assembler 2 500 exemplaires par an à l’horizon 2027.

