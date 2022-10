Jeep Avengers officialisé : un SUV électrique compact qui se la joue baroudeur

On en sait enfin plus sur la Jeep Avenger, le premier modèle électrique de la marque américaine. Celle-ci fait ses premiers pas devant le public lors du Mondial de Paris qui ouvre ses portes le lundi 17 octobre 2022.

En septembre dernier, Jeep levait enfin le voile sur les images officielles de son tout premier modèle 100 % électrique, baptisé Avenger. Un SUV compact situé sous le Renegade, qui marque un tournant pour le constructeur américain, qui souhaite électrifier toute sa gamme. Mais alors qu’il fait sa première apparition publique lors du Mondial de Paris ce lundi, ce nouveau venu nous dévoile enfin ses caractéristiques techniques — nous l’avons même découvert sur place.

Un gabarit réduit

Avec une longueur de seulement 4,08 mètres, ce nouveau Jeep Avenger n’usurpe pas son surnom de « Baby Jeep », lui qui mesure 16 centimètres de moins que son grand frère, le Renegade uniquement proposé en hybride rechargeable. Son style s’inspire d’ailleurs justement de ce dernier, tout en reprenant quelques éléments du Compass, également électrifié, comme le Wrangler.

Affichant la meilleure garde au sol de la catégorie selon le communiqué de la marque, avec pas moins de 200 millimètres, ce nouvel arrivant s’annonce comme un vrai baroudeur. Celui s’offre d’ailleurs six modes de conduite, dont des configurations Neige, Boue et Sable. Il est également doté du Selec-Terrain et du Hill Descent Control, mais ne propose pas de quatre roues motrices.

All-new Jeep® Avenger, the first-ever fully electric Jeep SUV All-new Jeep® Avenger, the first-ever fully electric Jeep SUV

Pour l’heure, Jeep ne montre pas de photos officielles du poste de conduite de son Avenger, mais le communiqué précise qu’il se dote d’un écran tactile de 10,25 pouces, équipé du système UConnect et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Il laisse aussi la possibilité au conducteur de créer sa propre interface avec jusqu’à 12 widgets par page.

L’écran est également doté de la navigation intégrée par TomTom avec reconnaissance vocale naturelle, tandis que la voiture est compatible avec les mises à jour OTA à distance. Le volume de coffre est affiché à 380 litres et le SUV est équipé de nombreux rangements dans l’habitacle.

Un moteur Stellantis

Sous son capot, le nouveau Jeep Avenger embarque une motorisation 100 % électrique et reprend le moteur développé par Stellantis en partenariat avec le japonais Nidec. Ce dernier est le même qui équipe les nouvelles Peugeot e-208 et DS 3 E-Tense, affichant une puissance de 156 chevaux 260 Nm de couple. Il est alors associé à une batterie de 54 kWh lithium-ion NMC 811, lui permettant de parcourir jusqu’à 400 kilomètres selon le cycle WLTP.

Une autonomie qui passe à 550 kilomètres en cycle urbain. La recharge s’effectue avec un câble mode 4 de 100 kW en courant continu, permettant de gagner 30 kilomètres en 3 minutes seulement. 24 minutes sont alors nécessaires pour passer de 20 à 80 %. Il faut également compter 5,5 heures sur une prise 11 kW en courant alternatif via un câble Mode 3.

All-new Jeep® Avenger, the first-ever fully electric Jeep SUV All-new Jeep® Avenger, the first-ever fully electric Jeep SUV

Le SUV électrique est doté de la technologie de conduite autonome de niveau 2, qui comprend également l’assistance aux embouteillages. Ce dernier est équipé de la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore du freinage d’urgence autonome avec détection des piétons.

Officiellement dévoilé au public lors du Mondial de Paris qui ouvre ses portes jusqu’au 23 octobre, le Jeep Avenger est déjà disponible en préréservation dans sa version de lancement 1st Edition. Fabriqué en Pologne dans l’usine de Tichy, ce nouvel arrivant devrait débuter ses livraisons au cours de l’année prochaine, alors que les prix ne sont pas connus.

