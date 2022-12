Après la berline Nǎzhā (Neta) S, le constructeur chinois compte étendre sa gamme avec l'arrivée d'une autre voiture électrique. Un coupé deux portes et quatre places au style qui n'est pas sans rappeler certains modèles européens et américains, la Neta E.

Vous ne connaissez peut-être pas le constructeur chinois Nehza, et c’est normal, puisqu’il ne s’est pas encore installé en Europe. Même en Chine, ce constructeur en est encore à ses débuts, même si sa gamme commence doucement mais sûrement à s’étoffer.

Il y a quelques mois, Nehza a présenté une berline sobrement baptisée « S », qui a rejoint les deux SUV « U » et « V » déjà disponibles au catalogue. Le constructeur puise son inspiration du côté des constructeurs européens.

La Nehza S ressemble à un mix entre une Citroën à l’avant et une Audi e-tron GT à l’arrière, tandis que la Nehza E que nous vous présentons aujourd’hui est une sorte de mélange entre la nouvelle Lotus Emira et une Chevrolet Corvette.

Les dimensions d’une Tesla Model 3

Pourtant, la Nehza E n’est pas une sportive pure et dure. Il s’agit d’un coupé deux portes disposant de quatre places. Nezha Automobile a publié aujourd’hui une série de photos de son nouveau modèle qui devrait être lancé au premier semestre 2023.

Comme il est de coutume en Chine, la voiture est également apparue au sein du registre du ministère de l’industrie et des technologies de l’information.

À en juger par les données relayées par IT Home, la nouvelle Nehza E mesure 4,70 mètres de long, 1,98 mètre de large, 1,41 mètre de hauteur et possède un empattement de 2,77 mètres. On est loin des dimensions d’une petite sportive contrairement à ce que l’on pourrait imaginer au vu des photos.

Deux versions au programme

Concernant les motorisations, la voiture disposera de plusieurs versions. Il y aura un modèle avec un seul moteur électrique positionné au niveau de l’essieu arrière (ce qui fera une propulsion), tandis qu’une version dotée de deux moteurs électriques (en faisant ainsi une quatre roues motrices) est prévue aussi.

La plus petite version ferait 170 kW (environ 231 ch), tandis que la plus grosse revendiquerait 340 kW (environ 462 ch).

Concernant les batteries, il n’y a pas d’informations disponibles pour le moment. Nous savons simplement que la plus « petite » variante pourra faire 560 km avec une seule charge selon le cycle d’homologation chinois CLTC, et jusqu’à 580 km pour la version quatre roues motrices.

Si cette voiture électrique arrive un jour en Europe, son autonomie mixte sur le cycle européen WLTP devrait plutôt tourner entre 450 et 500 km. Il aurait alors du mal à faire de l’ombre au Tesla Roadster, sauf si son prix, pas encore connu en Chine, soit vraiment abordable, ce qui est fort probable.

