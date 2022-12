Utiliser sa Tesla pour jouer à distance depuis son salon, c’est possible sur les derniers modèles

Transformer une Tesla en véritable PC gaming accessible à distance est désormais possible. La montée en puissance de l'ordinateur de bord des dernières Model S et X et le déploiement de Steam bêta sur ces deux modèles permettent en effet d'y jouer dans de bonnes conditions. On aura toutefois vu plus pratique pour jouer dans son salon…

Les gamers, les vrais, iront sans doute très vite voir ailleurs, mais figurez-vous que les dernières Tesla Model S et Model X sont des joueuses dans l’âme. Affichées l’une comme l’autre à plus de 100 000 euros en France, les deux nouvelles berlines de Tesla intègrent un tout nouvel ordinateur de bord capable de développer une puissance de calcul équivalente à celle des dernières consoles de salon de Sony et Microsoft.

De quoi accueillir comme il se doit la bêta de Steam, qui ouvre de nouvelles perspectives de jeu à bord des deux véhicules… Et même en dehors si vous aimez bidouiller un peu avec Steam Link. Comme le précise Electrek, les performances graphiques des derniers modèles de Tesla visent toutefois, principalement, à accompagner les ambitions de la marque en matière de conduite autonome.

Quand les jeux AAA s’invite dans l’auto

Ces nouvelles capacités peuvent quoi qu’il en soit le transformer l’ordinateur de bord des Tesla Model S ou Model X en véritable PC gamer accessible dans l’habitacle ou à distance.

Preuve en est sur Reddit, où un utilisateur a démontré que lier l’application Steam bêta d’une Tesla à une Apple TV, le tout via Steam Link, est parfaitement faisable. Une fois une manette Bluetooth connectée à l’Apple TV, il est alors possible de jouer dans son salon à n’importe quel jeu depuis une Model S ou X. Tout le calcul est alors pris en charge par le système d’infodivertissement du véhicule.

Logiquement, l’opération est réplicable sur n’importe quel appareil pouvant installer l’application Steam Link. La seule contrainte est de connecter votre appareil Steam Link et une Tesla éligible au même réseau Wi-Fi pour que les deux parties puissent communiquer. Reste maintenant à savoir si cette possibilité sera réellement employée par les détenteurs de Tesla autrement que pour s’en amuser quelques minutes…

