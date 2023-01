Voici le genre de voiture électrique très abordable qui ferait un carton en France

Les constructeurs chinois continuent leur avancée dans le domaine de la petite voiture électrique avec un nouveau modèle baptisé Wuling Bingo et qui développe une autonomie très convenable annoncée à plus de 300 km. Elle pourrait faire un carton si elle débarquait un jour en France. Ce qui n'est pas exclu.

Les petites voitures électriques chinoises abordables, il commence à y en avoir quelques-unes. Celles-ci sont avant tout réservées au marché chinois et commencent justement à arriver en Europe, comme le prouve la nouvelle Leapmotor T03. En effet, l’électrification massive des voitures permet de respecter plus facilement les normes environnementales des divers pays et donc d’exporter les productions à l’étranger.

En France, le rôle de la citadine électrique low-cost est réservé à la Dacia Spring. Elle démarre à partir de 15 800 euros, bonus écologique de 5 000 euros déduit. En Chine, il s’agit du prix d’une citadine électrique, mais rudement mieux équipée.

Plus de 300 km d’autonomie

Justement, ce segment compte une nouvelle venue avec la Wuling Bingo, une sympathique citadine aux faux airs de Suzuki Swift qui revendique des caractéristiques plutôt intéressantes. Cette quatre places mesure moins de quatre mètres de long et possède un grand empattement de 2,56 mètres. Le moteur est situé à l’avant et son poids est annoncé sous la tonne pour la version d’entrée de gamme et à un peu plus de 1 100 kg pour celle qui bénéficie du plus d’autonomie.

Wuling proposera deux niveaux de puissance : 30 kW (41 ch) et 50 kW (68 ch). La vitesse de pointe est de 100 km/h pour les deux versions. L’énergie est stockée dans une batterie lithium fer phosphate (LFP) d’une capacité de 17,3 kWh. La version la plus haut de gamme bénéficie d’une batterie de 31,9 kWh. La première octroie à la voiture une autonomie de 203 km, tandis que la seconde grimpe à 333 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Sur le cycle WLTP européen, il faut compter sur plus de 170 km pour la première version et moins de 300 km pour la seconde.

Une électrique à prix réduit

Il y a toutefois peu de chance de voir la Wuling Bingo arriver en France dans l’immédiat, mais elle pourrait bien arriver à terme. Mais si c’était le cas, avec sa mise en conformité pour faire face aux standards européens et les frais de douanes supplémentaires, ce modèle coûterait bien plus cher que les 80 000 RMB (environ 12 000 euros) réclamés pour la version de base en Chine, et les 120 000 RMB (environ 17 000 euros) pour la version dotée de la plus grande autonomie.

Le Bingo est fabriqué par SAIC-GM-Wuling, une coentreprise entre SAIC, General Motors et Wuling Motors. Sa commercialisation devrait intervenir au cours du premier trimestre 2023 en Chine. Rappelons que le constructeur est à l’origine de la fameuse Wuling Mini EV vendue en Europe de l’Est et qui arrive bientôt en France.

