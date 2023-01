Cette nouvelle voiture électrique compacte, sportive et inabordable donne vraiment envie

L'ancienne écurie de Formule 1, Vanwall, se lance dans la production de voitures électriques de route. C'est ainsi que vient de naître la Vandervell, une berline comapcte et sportive déclinée en deux versions, avec un tarif très élevé !

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Vanwall, un petit rappel s’impose avant d’entrer dans le vif du sujet. Fondée par l’entrepreneur britannique Tony Vandervell dans les années 1950, l’écurie fut engagée en Formule 1 de 1954 à 1960. C’est notamment elle qui remporta la toute première coupe du monde des constructeurs dans cette discipline en 1958. Vendue au conglomérat britannique GKN en 1967, l’entreprise tente de faire son retour en 1995, sans succès. C’est en 2022 que la société fait à nouveau parler d’elle, avec la présentation de la Vanwall Vandervell 680 destinée au championnat du monde d’endurance.

Une première voiture de route

Ainsi, l’écurie de Formule 1 sera engagée pour la toute première fois en WEC durant la saison 2023, prenant notamment part à la prochaine édition des 24 Heures du Mans en catégorie Hypercar. Pilotée par Tom Dillmann, Esteban Guerrieri et Jacques Villeneuve, celle-ci rivalisera notamment avec la très attendue Peugeot 9X8. Mais en dehors de la piste aussi, il se passe pas mal de choses.

Et pour cause, l’entreprise britannique vient également de lever le voile sur sa toute première voiture électrique destinée à la route. Celle-ci prend alors le nom de Vanderwell et adopte un style néo-rétro plutôt séduisant, qui n’est pas sans nous rappeler celui de la Lancia Delta. Si ses dimensions n’ont pas encore été détaillées, le site de la marque précise qu’il s’agit d’une compacte quatre portes.

De profil, certains pourront même y voir une certaine filiation avec la Hyundai Ioniq 5, aux proportions tout aussi trompeuses. Car cette Vanderwell devrait être bien plus grande que le laissent penser les rendus 3D, alors qu’elle sera notamment équipée d’immenses jantes alliage de 22 pouces. Elles seront alors chaussées de pneus taille basse, particulièrement adaptés à la conduite sportive car offrant un meilleur grip et une maniabilité accrue.

De nombreux éléments esthétiques viennent compléter le look de la compacte gavée aux hormones, avec sa lame avant en fibres de carbone, ses jupes latérales ainsi que son spoiler arrière. Si la voiture est habillée d’une teinte vert anglais, le site du constructeur précise que les clients pourront choisir n’importe quelle teinte à leur convenance. Cinq couleurs seront également disponibles pour le poste de conduite.

Deux versions au catalogue

Malheureusement, aucune image de ce dernier n’a encore été montré pour l’instant, mais la marque précise qu’une attention particulière a été apportée à la position de conduite ainsi qu’à l’ergonomie. De plus, l’intérieur comporte de nombreuses références au monde du sport automobile. Si Vanwall évoque des matériaux haut de gamme comme le cuir et le carbone, elle ne dit rien sur les technologies embarquées.

On s’attend alors à découvrir un intérieur plutôt dépouillé, alors que la marque explique que « la légèreté est un autre élément clé pour obtenir des performances exceptionnelles« . Et justement, la compacte sportive se décline en deux variantes, toutes dotées d’une transmission intégrale et d’une motorisation 100 % électrique. La première, baptisée Vandervell S revendique alors 320 chevaux pour une autonomie de 450 kilomètres, sans préciser le cycle d’homologation, qui devrait logiquement être le WLTP européen. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,9 secondes pour une vitesse maximale de 185 km/h.

La seconde version, la Vandervell S Plus affiche une puissance de 580 chevaux pour une autonomie de 420 kilomètres. Le 0 à 100 km/h est alors abattu en seulement 3,4 secondes tandis que la vitesse maximale est bridée à 265 km/h. En revanche, pas un mot sur la capacité de la batterie ainsi que le temps et la puissance de charge. Vanwall annonce un prix unitaire de 128 000 euros hors taxes (soit plus de 150 000 euros TTC en France), alors que seulement 500 exemplaires de la Vandervell S Plus seront produits.

Les premières livraisons débuteront à la fin de l’année 2023, tandis que la voiture est garantie deux ans. La marque tient également à préciser que sa sportive électrique est bien homologuée pour un usage routier.

