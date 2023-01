Petit gabarit mais grandes ambitions : cette voiture électrique de plage sent bon l’été

La voiture électrique de plage, Nosmoke, appartient désormais à la marque Kate. Pour l'occasion, plusieurs améliorations techniques ont été apportées. Dans le même temps, le constructeur annonce aussi l'arrivée d'un nouveau modèle 100 % électrique l'été prochain concurrent de la Citroën Ami : la K1.

Avec l’avènement de la voiture électrique ces dernières années, nous avons vu arriver de nouveaux modèles plus ou moins intéressants, notamment dans le domaine des micro-mobilités. Disons que l’électrique se marie plutôt bien aux courts trajets urbains, et les petites voitures électriques sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses, aussi bien pour les titulaires du permis de conduire que pour les jeunes.

Le modèle qui nous intéresse aujourd’hui, nous le connaissons déjà, déjà puisqu’il s’agit de la Nosmoke, un petit véhicule produit depuis 2012 qui fait écho à la Mini Moke des années 1960, mais avec une motorisation électrique. Et ses chiffres de ventes sont loin d’être ridicules, puisque plus de 1 500 exemplaires de cet engin ont été assemblés à Cerizay, dans les Deux-Sèvres, depuis sa mise en production.

Nosmoke devient Kate

Mais il y a eu récemment du changement pour Nosmoke, puisque le constructeur devient désormais Kate, une entreprise créée en 2022 par trois entrepreneurs. Kate ne partira donc pas d’une feuille blanche pour sa nouvelle marque, puisque l’entreprise met ainsi la main sur l’outil industriel de Nosmoke. Le modèle est aussi renommé et s’appelle désormais Kate Original.

La voiture reçoit par la même occasion quelques améliorations très intéressantes. Il existe trois variantes, chacune correspondant à un niveau d’autonomie et à une vitesse maximale.

Kate Original Lite : 100 km d’autonomie et limitée à 70 km/h

Kate Original Medium : 160 km d’autonomie et limitée à 70 km/h

Kate Original Extended : 220 km d’autonomie et limitée à 90 km/h

La petite voiture est d’ores et déjà disponible à la commande sous ses nouvelles versions et les ventes se font uniquement sur Internet. Et même si l’outil industriel de Kate n’est pas aussi important qu’un grand constructeur automobile, le catalogue est plutôt bien garni, notamment au niveau du choix des couleurs. Il y a 14 nuances de carrosserie disponibles, six couleurs pour le toit, trois pour les jantes, trois pour les sièges et quatre pour les ceintures de sécurité.

En termes de prix, l’Original, qui coûtait 22 990 euros sur le site de Nosmoke, coûte désormais 24 590 euros avec Kate. À l’heure actuelle, la Nosmoke Original est accessible dès 16 ans avec le permis B1. Il s’agit donc d’un quadricyle lourd, éligible au bonus écologique de 900 euros.

La Kate K1 déjà annoncée

Dans le même temps, Kate a annoncé l’arrivée d’un nouveau modèle d’ici l’été 2023. Dénommé K1, nous ne savons pas encore grand-chose sur ce modèle si ce n’est qu’elle saura répondre à « 98 % des déplacements des Français », avec des trajets inférieurs à 80 km.

Matthias Goldenberg, le patron de Kate, précise dans le communiqué les ambitions de Kate et livre quelques indices que ce que sera la nouvelle K1 : « Nous avons l’intime conviction que les SUV de deux tonnes, thermiques ou même électriques, ne constituent pas le futur de la mobilité du quotidien. La voiture de demain, celle des trajets de tous les jours, sera légère, propre, sobre ».

Dans le même temps, le rachat de Nosmoke par Kate permet également de dégager « une ligne de revenus capable de financer en partie les développements futurs ». Autrement dit, la Kate K1 devrait être produite aux côtés de l’Original et les quatre millions d’euros de chiffre d’affaires dégagés par la marque l’an dernier vont permettre de développer ce nouveau modèle.

