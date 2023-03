Cette épatante voiture électrique est petite de l’extérieure, mais spacieuse à l’intérieure

Le constructeur chinois Wuling à qui l'on doit l'une des voitures électriques les plus vendues au monde dévoile sa nouvelle citadine, baptisée Bingo. Et malgré son gabarit riquiqui, la voiture électrique se révèle très pratique grâce à un coffre optimisé pour le transport. Le tout à un prix tout aussi mini.

Si vous ne connaissez pas forcément Wuling, il y a tout de même de fortes chances pour que vous en ayez déjà entendu parler, surtout si vous êtes un fidèle lecteur de Frandroid. Et pour cause, il s’agit de la marque qui commercialise la Hongguang Mini EV, qui fut la voiture électrique la plus vendue au monde certains mois de l’année, en 2021, avant que les Tesla Model 3 et Model Y ne reprennent rapidement le dessus.

Une citadine très pratique

Et bien voilà que l’entreprise, qui vend aussi sa citadine en Europe par l’intermédiaire de l’importateur lituanien Dartz étoffe désormais sa gamme avec un autre modèle destiné à la ville. Il s’agit de l’adorable Wuling Bingo, une citadine électrique dont nous avions déjà parlé très brièvement quelques semaines plus tôt. À cette époque, le constructeur n’avait pas encore dévoilé l’intérieur de sa nouvelle venue.

C’est désormais chose faite, comme le montre le site de la marque. L’occasion de découvrir un poste de conduite moderne et plutôt complet, avec une présentation agréable à l’œil. La Wuling Bingo est équipée d’une grande dalle numérique qui nous rappelle celle de la BMW i4 ainsi que la Honda E. Celle-ci se divise en deux écrans de 10,25 pouces chacun, tandis que celui du centre accueille le système d’info-divertissement Ling OS.

Affichant une longueur totale de 3,95 mètres, la citadine est légèrement plus grande que sa rivale européenne, la Dacia Spring. L’empattement de 2,56 mètres est plutôt raisonnable, mais il ne devrait pas être idéal pour transporter confortablement des passagers à l’arrière sur de longs trajets. Pourtant, cette Wuling Bingo cache en réalité très bien son jeu, comme le montrent des photos publiées par le site chinois It Home.

En effet, la citadine se révèle très pratique, puisqu’elle s’équipe de nombreux accessoires permettant de loger de nombreuses affaires dans un coffre dont le volume est affiché à 790 litres tout de même, en rabattant les sièges. Outre de grandes caisses amovibles, la voiture est également équipée, en option, de crochets intégrés au hayon afin de suspendre des vêtements ainsi que d’un plateau pour ranger la vaisselle. Idéal pour les virées en pleine nature, d’autant plus que l’auto peut également être dotée d’un matelas gonflable conçu sur-mesure.

Un prix réduit

Rivale de la Leapmotor T03 et de la Dacia Spring ainsi que la nouvelle Jiangnan U2 récemment dévoilée en Chine, cette Wuling Bingo se décline en plusieurs versions. Il est ainsi possible de choisir entre des batteries de 17,3 kWh et de 31,9 kWh, offrant une autonomie comprise entre 203 et 333 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui correspond peu ou prou à 172 et 283 kilomètres WLTP. La Dacia Spring peut quant à elle parcourir jusqu’à 230 kilomètres dans sa version Extreme.

Deux niveaux de puissance sont également proposés, à savoir 30 kW (environ 41 chevaux ) et 50 kW (l’équivalent de 68 chevaux). Ce qui lui permet de se rapprocher de la citadine électrique roumaine, qui développe entre 44 et 65 chevaux selon la version. Il faut compter 35 minutes pour passer de 10 à 80 %, tandis que la puissance de charge n’a pas été communiquée.

Fabriquée par la co-entreprise SAIC-GM-Wuling créé par SAIC et le constructeur américain General Motors, cette nouvelle Wuling Bingo sera lancée à la fin du mois de mars. Le tarif n’a pas encore été annoncé, mais il devrait être compris entre 70 000 et 100 000 yuans, ce qui équivaut à 9 546 et 13 638 euros. Un prix abordable, qui pourrait être en forte hausse si la citadine était lancée en France. Elle rivaliserait frontalement avec la Spring, qui débute à partir de 20 800 euros, hors bonus écologique de 5 000 euros.

S’il n’est pas encore prévu que cette nouvelle venue soit vendue chez nous, cela n’est pas à exclure, tandis que de nombreuses marques comme MG, Nio ou encore BYD et Xpeng tentent déjà leur chance. Ce qui inquiète très fortement certains spécialistes…

