Cette citadine électrique chinoise ultra abordable pourrait faire fureur en Europe

La marque chinoise Jiangnan renaît de ses cendres après avoir disparu durant la pandémie avec une toute nouvelle voiture électrique, baptisée U2. Pour l'heure destinée à la Chine, elle pourrait tout à fait envisager une arrivée en Europe et y faire un carton grâce à son prix abordable.

Vous avez déjà entendu parler de Jiangnan ? Probablement non, et c’est tout à fait normal. Car la firme, fondée en 2001 puis rachetée en 2006 par Zotye n’est commercialisée qu’en Chine. De plus, elle a malheureusement fait faillite à l’automne 2021. Désormais, le constructeur, notamment connu pour produire sous licence la Suzuki Alto sous le nom Jiangnan TT, est plus que jamais prêt à faire son grand retour.

Une citadine électrique

Et pour cela, elle mise désormais sur un tout nouveau modèle totalement inédit et prenant le nom de U2. Une citadine affichant des dimensions très compactes, avec une longueur de seulement 3,84 mètres, soit une vingtaine de centimètres de moins qu’une Peugeot e-208. Ainsi, elle se rapproche plutôt d’une Dacia Spring, malgré une silhouette qui donne l’impression d’un gabarit plus généreux à en croire les photos.

Elle affiche également une largeur de 1,74 pour 1,55 de haut. À l’avant, la citadine affiche un faciès plutôt mignon qui nous rappelle notamment la Honda E, malgré des traits un peu plus anguleux. La silhouette est allégée grâce au toit noir, et six teintes de carrosserie sont proposées comme l’explique le site chinois Auto Home qui relaie ces informations. Si le CX n’a pas été dévoilé, on note qu’un travail a été réalisé sur l’aérodynamisme.

En effet, la nouvelle Jiangnan U2 se dote notamment de poignées de portes intégrées directement à la carrosserie. Elle opte en revanche pour des rétroviseurs classiques et non sous forme de caméras. L’arrière se veut plutôt original, avec ses réflecteurs prenant la forme de petits carrés. Un petit aileron peut également être ajouté pour compléter son look, plus que pour apporter un vrai plus en termes de performances.

Si les informations concernant le poste de conduite sont encore rares, le site It Home dévoile quelques photos montrant un poste de conduite assez classique. Ce dernier intègre un écran tactile qui semble regrouper toutes les commandes, et aucun bouton physique n’est présent sur la console centrale. On ne sait pas s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Un petit combiné numérique semble également le compléter. L’empattement est affiché à 2,52 mètres tandis que le volume de coffre oscille entre 300 et 750 litres.

Deux versions au programme

Reposant sur la plateforme J-Smart 1.0 de Jiangnan Automobile, cette nouvelle arrivante dans la gamme se décline en deux niveaux de puissance, à savoir 55 et 80 kW, soit l’équivalent de 75 et 108 chevaux pour 120 Nm et 160 Nm. Une fiche technique bien différente de celle de la Dacia Spring, qui oscille entre 44 et 65 chevaux dans sa nouvelle version Extreme.

Si les toutes les informations n’ont pas encore été dévoilées, deux batteries LFP (lithium-fer-phosphate) seront proposées aux clients, offrant une autonomie de 305 et 406 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, plus optimiste que notre WLTP européen. Il faudra plutôt tabler sur 260 à 345 kilomètres en Europe. Pour rappel, la Dacia Spring promet entre 220 et 230 kilomètres seulement.

Rien n’a toutefois été dit sur la puissance de recharge ainsi que sur la capacité des batteries, qui devraient donc dépasser les 27,4 kWh de la citadine low-cost, dont le prix a récemment été revu à la hausse. Mais ce qui devrait surtout retenir l’attention des clients, c’est le prix de cette Jiangnan, qui démarre à partir de 58 800 yuans seulement, soit l’équivalent de 8 024 euros. La Spring débute quant à elle à 20 800 euros, bonus écologique de 5 000 euros non déduit.

Autant dire que la citadine chinoise pourrait séduire les clients européens si elle faisait son arrivée chez nous, alors qu’elle est livrée de série avec le régulateur de vitesse et les radars de recul. Elle pourrait connaître un destin similaire à sa rivale, la Leapmotor T03, qui débute sa commercialisation en Europe. D’ailleurs, de nombreuses marques chinoises souhaitent envahir ce marché. Ce qui inquiète fortement les spécialistes.

