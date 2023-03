Ce géant pétrolier français commence à se débarrasser de ses stations-essence et mise sur la voiture électrique

Le groupe pétrolier TotalEnergies a décidé de revendre 1 600 de ses stations-service en Europe afin de se préparer à l'interdiction de la vente de voitures électriques en 2035. Pour l'heure, la France n'est pas concernée par cette stratégie révolutionnaire.

C’est désormais quasiment acté. Dès 2035, les constructeurs automobiles auront l’interdiction totale de vendre des voitures thermiques en Europe, hormis quelques exceptions pour les marques très confidentielles. Une mesure qui n’a cependant pas encore été votée, alors que neuf pays dont l’Allemagne, l’Italie et la Pologne protestent contre cette mesure. Nos voisins d’outre-Rhin souhaitent notamment que les carburants de synthèse restent autorisés, ce qui n’est pas gagné.

Mais si rien n’est encore fait, cela ne devrait toutefois plus trop tarder, d’autant plus que la France est quant à elle décidée à suivre l’Europe. Ce qui semble inquiéter certaines entreprises, qui commencent à prendre des mesures afin de ne pas être prises au dépourvu. C’est notamment le cas de TotalEnergies, qui annonce dans un communiqué une stratégie pour le moins inattendue.

Le groupe pétrolier français a décidé de céder la totalité de ses stations-service en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi que 60 % de celles actuellement présentes en Belgique et au Luxembourg. L’entreprise entend ainsi anticiper l’interdiction de la vente de voitures à combustion interne sur le Vieux Continent.

