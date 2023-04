Polestar 4, le SUV coupé électrique qui ose dire adieu à la lunette arrière

Polestar, appartenant au groupe Geely, a révélé son SUV coupé électrique : la Polestar 4. Comme prévu, ce modèle regorge de technologies et propose des innovations audacieuses. Par exemple, adieu la fenêtre arrière ! La Polestar 4 lui préfère un écran HD.

Polestar, la marque suédoise de voitures électriques appartenant au groupe chinois Geely, a présenté son quatrième modèle, le Polestar 4, lors du Salon de l’automobile de Shanghai. Ce SUV compact au style coupé est conçu pour rivaliser avec des modèles tels que le Tesla Model Y, le BMW iX et le Mercedes-Benz EQS.

Absence de lunette arrière

Le Polestar 4 se distingue par son design innovant, en particulier par l’absence de fenêtre arrière, aussi appelée lunette arrière. À la place, un écran haute définition affiche en temps réel les images capturées par une caméra montée sur le toit. Cette caractéristique, bien qu’étrange, permet d’optimiser l’aérodynamique et de créer une expérience futuriste pour les passagers arrière.

L’absence de lunette arrière pourrait rendre l’intérieur plus claustrophobe, mais Polestar a tenté de résoudre ce potentiel problème. Tout d’abord, un toit en verre panoramique est proposé de série, avec la possibilité de passer en mode électrochrome pour le rendre opaque ou transparent. L’équipe de design a également misé sur l’effet cocon en inclinant la ligne de ceinture extérieure vers le haut sur les portes arrière. Enfin, le système d’éclairage intérieur est inspiré du système solaire, oui, vous avez bien lu, apportant une atmosphère chaleureuse et accueillante.

La Polestar 4 est équipée d’une imposante batterie de 102 kWh, offrant une autonomie annoncée d’environ 564 km (WLTP) dans la version avec transmission intégrale. L’autonomie semble correcte pour cette capacité de batterie, quant aux performances, elles sont impressionnantes, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et une puissance maximale de 544 chevaux pour la version bi-moteur. La voiture sera disponible en versions bi-moteur et mono-moteur, cette dernière étant dotée d’une propulsion arrière a une puissance de 272 ch et une autonomie annoncée de 598 km.

La Polestar 4 est construite sur la plateforme Sustainable Experience Architecture (SEA) développée par Geely, la société mère de Polestar. L’intérieur du véhicule offre un espace généreux pour les passagers arrière, avec des matériaux durables (textiles PET recyclé et cuir Nappa).

Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar

Android Automotive à bord

Le système d’infodivertissement est alimenté par Android Automotive OS et comprend Google Assistant, Google Maps et Google Play intégrés. C’est déjà le cas de tous les véhicules Volvo, Polestar étant très proche de la marque sino-suédoise. Cependant, Polestar développe sa propre interface maison et ses outils.

La production de la Polestar 4 débutera en Chine en novembre de cette année, avec un lancement en Europe prévu en 2024 et un prix de départ estimé à environ 64 000 euros. Et la disponibilité en France ? La marque Polestar peut de nouveau s’implanter en France, après ses déboires avec DS, mais aucune date de lancement n’a été communiquée pour le moment.

Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar Polestar 4 // Source : Polestar

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.