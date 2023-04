Adieu les stations-service : la Suède construit l’autoroute du futur

Imaginez que l'autonomie des véhicules électriques ne soit plus un obstacle pour les longs trajets. C'est précisément ce que proposent les e-autoroutes innovantes. Elles parviennent à résoudre ce problème en permettant aux véhicules de se recharger pendant qu'ils roulent.

Voilà déjà plusieurs années que le sujet revient à la charge au sein des médias généralistes et spécialisés : les routes capables de recharger une voiture électrique en cours d’utilisation. Le groupe Qualcomm a déjà effectué une série de tests en France en 2017, Siemens a également participé à des projets similaires en Suède et en Allemagne, parmi les pays européens les plus avancés sur le sujet.

D’ailleurs, la Suède se prépare à construire sa première autoroute électrique publique, une innovation qui permettra aux véhicules d’être alimentés en électricité pendant qu’ils roulent. Euronews rapporte que des travaux sont en cours pour convertir un tronçon de 20 kilomètres de l’autoroute E20 en une route constamment électrifiée, une première à l’échelle mondiale.

Pour les camions dans un premier temps

Ce projet a pour but de permettre aux camions de se recharger en cours de route. Des essais avec des voitures particulières sont prévus ultérieurement, mais pour le moment, l’autorité routière suédoise, Trafikverket, se concentre principalement sur les camions.

La Suède a déjà été un précurseur dans le domaine de l’électrification routière, en mettant en place plusieurs projets pilotes, dont la première route électrique temporaire au monde. Cette nouvelle initiative constitue donc une étape majeure dans ce domaine.

Cette technologie permettra aux usagers de parcourir de plus longues distances avec des batteries de taille réduite et de diminuer les temps d’attente aux stations de recharge. Ainsi, elle contribuera à améliorer l’efficacité globale des véhicules électriques.

3 systèmes sont en lice

Concernant le mode de charge de l’autoroute E20, aucune décision n’a encore été prise. Toutefois, trois systèmes sont actuellement en lice : les systèmes caténaires, les systèmes inductifs et les systèmes conducteurs.

Systèmes caténaires : les systèmes caténaires fonctionnent grâce à des câbles aériens (caténaires) suspendus au-dessus de la route. Les véhicules équipés d’un dispositif de contact (pantographe) peuvent se connecter à ces câbles pour recevoir de l’électricité en roulant. Ce système est déjà utilisé pour les trains et les tramways électriques. L’un des avantages des systèmes caténaires est leur capacité à fournir une alimentation continue aux véhicules en mouvement. Cependant, ils nécessitent l’installation de structures aériennes coûteuses et peuvent être moins esthétiques que d’autres options. Systèmes inductifs : les systèmes inductifs utilisent la technologie de charge par induction, qui permet la transmission d’énergie électrique sans fil entre deux bobines, l’une étant intégrée à la chaussée et l’autre au véhicule. Lorsqu’un véhicule passe au-dessus de la bobine intégrée à la route, l’électricité est transmise par induction, permettant ainsi de recharger la batterie du véhicule en roulant. Ce système présente l’avantage d’être sans contact et d’avoir un impact visuel plus faible, mais peut être coûteux à mettre en place et présente des défis en termes d’efficacité énergétique et de compatibilité entre les véhicules. Systèmes conducteurs : les systèmes conducteurs reposent sur l’utilisation de rails conducteurs intégrés dans la chaussée. Les véhicules équipés de dispositifs de contact appropriés peuvent se connecter à ces rails pour recevoir de l’électricité pendant leur déplacement. Ce système est similaire aux systèmes caténaires, mais au lieu d’utiliser des câbles aériens, l’énergie est transmise par le sol. Les systèmes conducteurs peuvent offrir une solution plus discrète que les caténaires, mais nécessitent des travaux d’infrastructure importants pour intégrer les rails conducteurs dans la route.

Avec comme objectif d’ajouter 3 000 kilomètres de « routes électriques » à son réseau d’ici à 2045, la Suède poursuit ses recherches afin de déterminer le système le plus adapté pour atteindre cet ambitieux objectif.

L’Allemagne et la Suède disposent d’installations de démonstration depuis plusieurs années, et la France envisage de se doter bientôt d’un tronçon pilote avec une route électrique.

