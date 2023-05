La moins chère des voitures électriques devient encore moins chère en s’inspirant de la Renault Zoé

L'équivalent de 4 300 euros pour une voiture électrique neuve ? C'est ce que propose en Chine Wuling Hongguang avec sa Mini EV. Mais c'était visiblement encore un peu trop pour la firme asiatique qui a pratiquement divisé par deux le prix d'entrée de sa voiture. Mais comment ont-ils réalisé ce nouveau tour de force ? En copiant ce que faisait Renault il y a quelques années avec sa Zoé.

La voiture présentée ci-dessus, vous l’avez peut-être déjà aperçu en Europe, et c’est normal, puisqu’elle est commercialisée sur le Vieux Continent sous le nom de Freze Nikrob.

Il s’agit de la copie conforme de la Wuling Hongguang Mini EV, l’une des voitures électriques les plus vendues au monde. Ce modèle pourrait d’ailleurs arriver prochainement en France.

La Wuling Hongguang Mini EV en quelques chiffres

Chez nous, la citadine est disponible en deux versions, à savoir Standard et Long Range. La voiture affiche des dimensions contenues, avec une longueur de respectivement 2,92 et 3,06 mètres. Quatre personnes peuvent prendre place à bord, dans un habitacle très sommaire, vous vous en doutez.

La version d’entrée de gamme revendique 40 chevaux, tandis que la déclinaison Long Range affiche une puissance de 43 chevaux. La première se contente d’une batterie de 13,8 kWh, lui permettant de parcourir jusqu’à 200 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP, la seconde profite d’un accumulateur de 26,5 kWh. L’autonomie passe alors à 300 kilomètres.

Il est déjà possible de précommander un exemplaire de cette Freze Nikrob, moyennant 13 000 euros sur le site de la marque, bonus écologique déduit. Mais Numerama tient de source sûre que le prix de départ sera à 11 900 euros, en prenant en compte le bonus.

Un tour de passe-passe bien connu en Europe

Voici encore donc un bel exemple que les voitures chinoises sont beaucoup plus chères en Europe que sur leur marché local, et nous avons d’ailleurs récemment réalisé un dossier explicatif concernant ce phénomène.

En Chine, la Wuling Hongguang Mini EV est la voiture électrique la plus abordable du marché chinois avec un prix de base équivalent à 4 300 euros. Mais le constructeur a réussi à la proposer à un prix encore plus abordable en divisant quasiment le prix par deux comme le révèle le média IT Home.

Le prix de base est donc récemment passé à seulement l’équivalent de 2 600 euros, tout simplement en enlevant du prix le composant le plus cher de la voiture, à savoir la batterie. Mais que faire d’une voiture électrique sans batterie ? C’est là que les constructeurs chinois continuent de s’inspirer des Européens, même pour les plus mauvaises idées.

En effet, comme pour une Renault Zoé à l’époque ou encore, plus récemment, les nouveaux SUV de VinFast, les 1 700 euros de différence entre l’ancien prix et le nouveau sont transformés en un contrat de location de la batterie sur cinq ans avec une mensualité de 26,10 euros, plus un règlement final de 261 euros.

La petite différence avec les formule de locations de batteries en France, c’est que le client chinois devient à la fin du contrat propriétaire. Il s’agit en quelque sorte d’un genre de LOA.

