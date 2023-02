VinFast VF8 en location (LLD) à 599 euros par mois : avec ou sans batterie ?

Le constructeur vietnamien VinFast s’implante en France et propose deux SUV 100 % électriques : le VF8 et le VF9. Le premier modèle s’affiche à partir de 599 euros par mois, une mensualité intéressante pour un SUV de segment D qui se veut premium. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ? Décryptage.

Vous ne connaissez peut-être pas le constructeur vietnamien VinFast, et c’est tout à fait normal. Pourtant, il est d’ores et déjà possible d’en croiser dans les rues, puisque les premiers modèles sont arrivés en France en fin d’année dernière.

Nous en parlions dans un dossier, VinFast est l’une des filiales d’un conglomérat vietnamien. Le constructeur propose, en France, deux modèles électriques pour le moment, à savoir le VF8 et le VF9, deux SUV haut de gamme. C’est le VF8 qui nous intéresse aujourd’hui, un modèle de segment D, 100 % électrique, et qui pourrait être comparé au Model Y de chez Tesla.

Comme nous allons le constater dans ce dossier, VinFast se veut être un constructeur premium et, contrairement aux idées reçues sur les voitures asiatiques, les prix sont eux aussi premium. Force est de constater que hormis le blason peu reconnu en Europe, le VinFast VF8 offre des prestations haut de gamme, et nous allons voir si, à partir de 599 euros par mois, soit environ les mêmes mensualités qu’un BMW iX1, ce modèle est une bonne affaire.

Le VinFast VF 8 proposé à 599 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez VinFast, c’est le niveau de finition « Eco » qui endosse ce rôle. Ci-dessous, la liste des principaux équipements de série du modèle concerné :

Feux LED

Jantes de 19 pouces

Écran tactile 15,6 pouces

Chargeur sans fil

Wi-Fi

GPS

Localisation du véhicule à distance

Accoudoir arrière

Siège arrière réglable sur 2 positions

Sièges avant chauffants et électriques

Volant chauffant

Sellerie cuir synthétique

VinFast propose un autre niveau de finition au-dessus baptisé « Plus », une finition qui intègre davantage d’équipements de série, mais qui, évidemment, est plus chère et fait donc grimper les mensualités :

Sellerie cuir

Volant à réglage électrique

Sièges avant ventilés et réglables (10 positions)

Sièges arrière chauffants et ventilés

Toit ouvrant panoramique

Hayon électrique

Jante 20 pouces (21 pouces en option)

Comme vous pouvez le constater, à l’image de nombreuses voitures asiatiques la dotation de série par défaut est assez généreuse. Il existe deux types de batterie chez VinFast en Europe : 82 kWh et 87,7 kWh. Dans sa version « Eco » avec la plus « petite » batterie, le VF8 revendique 354 ch, 500 Nm de couple et 400 km d’autonomie selon le cycle WLTP. C’est précisément ce modèle qui est concerné par l’offre à 599 euros par mois.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du VinFast VF8 ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. VinFast indique que l’offre à 599 euros par mois est soumise à un premier loyer de 7 350 euros. Étrangement, VinFast n’évoque pas de bonus écologique pour son modèle dans son offre, et c’est normal, puisque la voiture est affichée à partir de 62 200 euros et dépasse donc le seuil des 47 000 euros.

Pour aller plus loin

Bonus écologique 2023 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

En parcourant le site de VinFast, vous remarquerez que la voiture s’affiche aussi à partir de 46 050 euros sur son site, bonus écologique de 5 000 euros non déduit du coup, mais avec batterie « non incluse » ! Car oui, VinFast propose deux tarifs pour son VF8 : à partir de 46 050 euros, plus la location de la batterie à 120 euros par mois, ou bien 62 200 euros, mais batterie incluse. L’offre de financement qui nous intéresse englobe directement la location de la batterie, vous n’aurez pas à payer plus que les 599 euros réclamés.

Combien vous coûtera la LLD du VinFast VF8 ?

Sur trois ans de location longue durée, votre VinFast VF8 vous coûtera 28 914 euros. VinFast affiche sa voiture à partir de 62 200 euros sur son site, avec batterie incluse (c’est-à-dire sans « frais » supplémentaires).

Pour aller plus loin

Quelles voitures électriques neuves pour moins de 47 000 euros ?

En partant du prix de base, vous paierez, sur les trois ans de la location, 46,5 % du prix de votre voiture. C’est globalement un peu plus que la décote sur trois ans pour ce type de véhicule, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Les éléments à retenir

Globalement, il semble y avoir quelques incohérences encore pour VinFast en France. D’une part, le site internet du constructeur communique sur une offre à partir de 649 euros par mois pour son VF8, puis, en trois clics, nous arrivons à un prix d’accès de 599 euros par mois.

Le système de location de batterie devrait sans doute causer pas mal d’incompréhension pour les clients. Renault a essayé pendant quelques années sur sa Zoé, avant de revenir à un système plus traditionnel, avec des prix affichés plus chers, mais plus compréhensibles.

La LLD est intéressante si vous n’avez pas de visibilité concernant la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre auto. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente.

Globalement, les prestations proposées par le VinFast VF8 correspondent bien au segment qu’il vise. En revanche, les prix manquent de clairvoyance et pourraient rebuter certains potentiels clients. Heureusement, VinFast a fait le choix de développer un réseau de concessions « classique ». Les clients sauront sur qui s’appuyer en cas d’interrogations. Et globalement, avoir un réseau physique rassure les clients et cela devient aussi rapidement un argument de vente.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.