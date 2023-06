Non, réparer une voiture électrique ne coûte pas forcément plus cher que sur une voiture thermique

Une récente étude dévoile le coût de réparation des voitures électriques (Tesla, Renault et Peugeot notamment) comparé aux voitures essence et Diesel. Est-ce qu'une Peugeot e-208 électrique coûte plus cher à réparer en cas d'accident que sa version thermique ? Voici des premiers éléments de réponse.

La voiture électrique soulève de nombreuses questions. Que ce soit la pollution de ses batteries, le recyclage de ces dernières, l’autonomie ou encore la recharge rapide. Mais une autre question revient souvent : est-ce qu’une voiture électrique coûte plus cher à réparer qu’une voiture essence ou Diesel ?

La comparaison par les chiffres

L’association SRA (Sécurité et Réparation Automobile) a compilé différents chiffres de réparation, issus des expertises des sinistres de collision en circulation et en stationnement de différentes voitures. L’objectif : comparer les coûts de réparations entre les voitures électriques et leurs homologues thermiques.

Un exercice pas simple, surtout avec les biais statistiques qui peuvent exister dans les études. Pour tenter de faire les choses bien, SRA a pris en compte les modèles de moins de 6 ans ayant au moins 100 rapports d’expertise. Ce qui permet d’avoir une première idée, mais sûrement pas d’en tirer des conclusions. C’est d’ailleurs ce qu’on peut lire dans le communiqué de presse : l’étude ne permet pas de « révéler une tendance générale, les résultats étant proches et variables, et potentiellement impactés par les écarts de volume, d’utilisation« .

Les voitures comparées dans l’étude

Dans l’étude, la Renault Clio a été comparé à la Renault Zoé tandis que les Peugeot e-208 et e-2008 ont été comparés avec les versions thermiques, 208 et 2008. On trouve aussi la Nissan Leaf, analysée face à la Nissan Pulsar, ainsi que la Kia e-Niro face à la Niro classique.

Chez BMW, l’exercice est un peu plus délicat puisque la BMW i3 est comparée aux Série 1 et Série 2 Active Tourer. Des voitures pas vraiment similaires. Et chez Tesla, la Model 3 est comparée aux BMW Série 3 et Volvo V60. Encore une fois, des véhicules totalement différents. Mais, cela permet d’avoir une idée générale.

Les résultats de l’étude

Voici sans plus attendre les résultats de l’étude. La base 100 est la moyenne de chaque segment, pour pouvoir comparer les coûts de réparations et le coût des pièces détachées.

Voiture Coût des réparations Coût des pièces Renault Clio IV 110 116 Clio V 117 128 Renault Zoé 108 113 Peugeot 208 112 112 Peugeot e-208 117 128 Peugeot 2008 100 112 Peugeot e-2008 111 122 Nissan Pulsar 93 90 Nissan Leaf 120 138 Kia Niro 112 123 Kia e-Niro 106 112 BMW Série 1 111 109 BMW Série 2 116 117 BMW i3 105 111 BMW Série 3 121 128 Volvo V60 93 91 Tesla Model 3 103 64

Comme on peut le voir, les situations sont totalement différentes d’une marque à l’autre et d’un modèle à un autre. Chez Renault, la Zoé coûte moins cher à réparer que la Clio. Chez Peugeot, c’est l’inverse : les compactes électriques coûtent un poil plus cher à réparer. Chez Nissan, la Leaf coûte assez cher à réparer. Chez Kia, la Niro électrique demande moins d’argent pour être réparée que la version thermique.

Mais le clou du spectacle, c’est chez Tesla : certes, le coût de la réparation est légèrement supérieur à la moyenne du segment, mais le coût des pièces est ridiculement abordable par rapport à la concurrence.

Rappelons toutefois encore une fois que cette étude doit être prise avec des pincettes, à cause du nombre de véhicules étudiés. Il faudra attendre une analyse plus complète pour en tirer des conclusions définitives. Mais à n’en pas douter, les résultats varieront d’un modèle à l’autre.

Dans tous les cas, cette étude permet de tordre le cou à l’idée reçue selon laquelle la réparation d’une voiture électrique serait plus onéreuse que la réparation d’une voiture essence ou Diesel. Et on aime ça, tordre le cou aux idées reçues. La dernière en date : la durée de vie des batteries de voitures électriques qui serait trop faible.

