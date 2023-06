Pour sa future Dacia Sandero électrique, Dacia a tout compris de la voiture électrique

Après la Spring, Dacia devrait poursuivre son offensive sur le marché de la voiture électrique avec la prochaine génération de Sandero. Objectif de la marque : maintenir un prix compétitif, quitte à faire des concessions sur l'autonomie et la recharge rapide face à ses concurrents.

La Dacia Spring est un succès en Europe et, aussi longtemps qu’elle pourra bénéficier du bonus écologique (elle pourrait ne plus y être éligible en France très prochainement), il n’y a pas de raison que cela change. Elle ne restera évidemment pas la seule voiture électrique du constructeur franco-roumain, qui sera contraint comme les autres de s’adapter à la future législation européenne.

Certes, Dacia voudrait éviter de basculer dans le tout électrique et miserait pour cela sur les carburants de synthèse. Un choix qui, comme nous vous l’expliquions, semble a minima surprenant, pour ne pas dire irréaliste. Mais dans tous les cas, même si cette orientation s’avérait finalement pertinente, le nombre de modèles Dacia entièrement électriques est inexorablement amené à augmenter dans les années à venir.

Dacia Sandero électrique : pas avant 2027

Dans une entrevue accordée aux journalistes d’Autocar, Denis Le Vot, le patron de Dacia, a révélé que le passage de la Sandero à la motorisation électrique était déjà acté. Il aura lieu en 2027 ou 2028, lors du renouvellement du véhicule.

Pour la Sandero électrique comme pour les autres nouveautés à venir, Dacia ne changera pas la recette qui a fait son succès : concevoir des voitures simples, en reprenant des organes techniques déjà utilisés depuis plusieurs années sur d’autres modèles du groupe Renault. Cette approche minimaliste devrait limiter le poids la voiture, et donc sa consommation. Pour ce qui est de la batterie, Dacia pourrait faire le choix du sodium-ion, moins coûteux que le lithium-ion. Cela reste néanmoins à confirmer.

Sandero électrique : le prix plutôt que l’autonomie

La Sandero électrique ne fera guère de miracles en matière d’autonomie. Une voiture abordable n’a de toute façon pas vocation à battre des records dans ce domaine. Du reste, le succès de la Spring, créditée au mieux de 230 km en cycle mixte WLTP, montre que ce paramètre, aussi important soit-il, n’est pas le seul pris en compte par le client au moment de l’achat. Rappelons que la Dacia Spring est la voiture électrique la plus vendue en France… derrière la Tesla Model Y.

Il faut croire d’ailleurs que Dacia ne nourrit aucun complexe sur le sujet de l’autonomie. Dans son interview avec les journalistes anglais, Denis Le Vot a lui-même annoncé que l’autonomie et la vitesse de charge de la Sandero électriques seraient inférieures à celles des concurrentes directes, et ce afin de maintenir un prix d’achat compétitif.

On imagine toutefois que l’autonomie et la recharge évolueront par rapport à la Dacia Spring. On peut alors imaginer une autonomie de 300 km et une recharge plus rapide que les 50 minutes de la Dacia Spring.

Finalement, Dacia aurait peut-être trouvé la recette gagnante pour une voiture électrique grand public. Quand on sait que les Français font en moyenne 26 km par jour pour leurs déplacements, il ne sert à rien d’avoir une voiture du quotidien qui se recharge vite avec une grande autonomie. Rappelons aussi qu’une voiture électrique avec 400 km d’autonomie théorique permet de traverser la France, comme nous l’avons montré sur un Paris – Marseille.

Où la produire ?

La question du lieu de production sera capitale, au moins en France, car c’est elle qui déterminera bientôt si le véhicule est éligible au bonus. Le gouvernement n’a pas encore dévoilé le détail de la réforme, mais l’objectif serait d’exclure du dispositif d’une façon au d’une autre les modèles produits en Chine. Pour rappel, la génération actuelle de Sandero est assemblée à Mioveni, en Roumanie. Mais la Spring électrique est produite en Chine.

L’offensive de Dacia sur le front de l’électrique ne se limitera pas à la prochaine génération de Sandero. Le Duster devrait lui aussi finir par adopter une motorisation électrique, mais il faudra se montrer encore plus patient puisqu’il ne devrait pas arriver avant 2033…

