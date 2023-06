Pourquoi le patron de Lamborghini ne croit plus aux moteurs thermiques de ses voitures

Lamborghini dévoile sa feuille de route pour les années à venir. Amoureux des belles mécaniques, vous allez être déçus, puisque la marque italienne prépare l'abandon définitif des moteurs à combustion interne, pour se focaliser sur les voitures 100 % électriques. En cause : les réglementations qui autorisent les alternatives (comme l'e-fuel), mais avec des conditions drastiques.

Lamborghini pourrait continuer à vendre des voitures essence après 2035. Pendant un an, jusqu’en 2036, grâce au fameux amendement Ferrari. Mais après cette date, ça sera 100 % électrique, ou des moteurs à combustion interne utilisant du carburant de synthèse, les fameux e-fuel. Mais il semblerait que les Lamborghini seront toutes 100 % électriques après 2035, sans même tenter de convertir les moteurs essence existant de la marque italienne au e-fuel.

Une Lamborghini électrique dès 2028

C’est en tout cas ce que laissent penser les propos du patron de la marque, Stephan Winkelmann, aux journalistes britanniques du site AutoCar. Dans l’interview, le PDF de Lamborghini revient en détail sur le calendrier des futures sorties de la marque. Le SUV, Lamborghini Urus, passera à l’hybride rechargeable dès 2024, avec la version 100 % électrique prévue pour 2029. En 2028, c’est la première voiture électrique de Lamborghini qui verra le jour.

Et pour la supercar, l’actuelle Lamborghini Revuelto hybride rechargeable (avec ses 10 km d’autonomie) devrait rester au catalogue pendant encore au moins huit à neuf ans. Ce qui nous rapproche de la date fatidique de 2035, lorsqu’aucun constructeur n’aura le droit de vendre des voitures dotées d’un moteur thermique. Exception faite pour les constructeurs qui écoulent moins de 1 000 unités par an, et ceux qui commercialiseront des voitures thermiques neutres en carbone. C’est notamment le cas du carburant de synthèse, le fameux e-fuel.

Pas d’e-fuel chez Lamborghini

Mais le boss de Lamborghini n’y croit pas. Pour lui, les réglementations seront tellement drastiques qu’il sera impossible de mettre en vente sur le marché une voiture dotée d’un moteur aussi puissant que ceux des Lamborghini. L’homme d’affaires ajoute que « même si les législations n’interdisent pas les voitures électriques, la taxation les tuera. Les grandes villes interdiront dans tous les cas les voitures qui ne sont pas électriques avant 2035. Des États adoptent les règles strictes de la Californie, et c’est là que nous vendons nos voitures« .

Quant aux carburants de synthèse, Stephan Winkelmann pense qu’ils sont fait pour « garder en vie le parc automobile actuel plutôt que convertir de futurs modèles« . Et cela a du sens : on sait que le carburant de synthèse est extrêmement gourmand en énergie dans sa phase de production. Une voiture qui roule aux carburants de synthèse consommerait cinq à six fois plus d’énergie que son homologue électrique pour parcourir une distance similaire.

Les futures voitures de Lamborghini seront donc bel et bien 100 % électriques. La dernière qui réalisera la transition devrait alors être la Supercar de la marque italienne. Pour cela, Lamborghini sait que le challenge est énorme, puisque ses clients sont friands des vibrations, bruits et odeurs que peuvent procurer un moteur à combustion interne.

Trois mots qui sont quasiment absents du vocabulaire d’une voiture électrique. Pour cela, le patron de l’entreprise annonce qu’ils ont trouvé ce qu’il fallait pour le moteur, mais qu’ils n’ont toujours pas la réponse pour le bruit qu’elle fera. Sachant que certaines voitures électriques font plus de bruit que les voitures thermiques.

