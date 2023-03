La nouvelle Lamborghini promet 10 km d’autonomie et une recharge en 6 minutes

Lamborghini vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrifiée, la Revuelto HPEV. Il ne s’agit pas d’une voiture 100 % électrique, mais d’une hybride rechargeable. Ses trois moteurs électriques lui permettent de rouler 10 km sans émissions… avant de devoir recharger la batterie en seulement 6 minutes avec son gros V12 essence.

Les voitures hybrides rechargeables sont vues par certains comme une solution intéressante sur la route du 100 % électrique, comme avec le nouvel Espace de Renault. Mais pour d’autres, dont l’Europe, la voiture hybride rechargeable est une ineptie, à cause de sa pollution, souvent supérieure à celle d’une voiture essence équivalente. Où situer la nouvelle Lamborghini Revuelto HPEV (High Performance Electrified Vehicle) dans ce paysage ?

Il s’agit d’une supercar essence qui associe un gros moteur V12 atmosphérique (c’est-à-dire sans turbocompresseur) à trois petits moteurs électriques. L’objectif : réduire les émissions polluantes lors des phases de roulage, mais surtout, augmenter la puissance phénoménale de cette voiture.

On sait que Lamborghini prépare activement sa première voiture 100 % électrique. Celle-ci arrivera en 2028, et l’entreprise italienne a sorti les grands moyens pour y parvenir. En attendant, Lamborghini explore la voie de la voiture hybride rechargeable avec sa nouvelle Revuelto. Ceci afin de faire plaisir à la planète, aux investisseurs et aux clients. Mais comme nous allons le voir, sa nouvelle supercar utilise l’électricité surtout pour améliorer les performances.

Des chiffres spectaculaires… si on oublie la consommation

L’entreprise italienne annonce des chiffres spectaculaires : un moteur essence V12 de 1015 chevaux avec 725 Nm de couple pour abattre le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes seulement. C’est moins bien que la Tesla Model S Plaid et ses 2,1 secondes, mais légèrement mieux que la Tesla Model X Plaid à 2,6 secondes.

Mais dans le détail, le moteur essence ne fait que 825 chevaux. Le reste de la puissance est distribué grâce à trois moteurs électriques : un sur la boîte de vitesses à huit rapports pour faire tourner les roues arrière, et deux sur l’essieu avant (un par roue). De quoi en faire une voiture électrique à transmission intégrale.

Mais attention, il ne faut pas compter aller bien loin en mode 100 % électrique. La petite batterie, de 3,8 kWh, est logée au sein du tunnel central. Avec celle-ci, la supercar peut parcourir une distance de… 10 km en mode électrique. Sans un bruit, et sans émissions polluantes. Ce qui donne une consommation théorique gargantuesque de 38 kWh / 100 km. À titre de comparaison, la Tesla Model X Plaid et ses 1020 chevaux réclament environ 16 kWh d’électricité pour parcourir 100 km.

Une recharge en 30… ou 6 minutes

Dans le cas où la petite batterie lithium-ion serait déchargée, deux solution sont proposées au conducteur. La recharger sur une borne de recharge à courant alternatif (AC) de 7 kW en 30 minutes, ou allumer le gros moteur V12 à combustion pour utiliser son énergie afin de faire tourner un alternateur qui rechargera la batterie. Dans ce cas, Lamborghini annonce une durée de recharge de seulement six minutes.

La Lamborghini Revuelto se pare de deux écrans : un combiné d’instrumentation numérique de 12,1 pouces derrière le volant et un écran vertical de 9,1 pouces au centre du tableau de bord. On ne sait pas si Android Auto ou Apple CarPlay sont de la partie.

Polluler pour le prix d’une maison ? C’est possible

Vous êtes intéressés à l’idée d’acheter cette Lamborghini Revuelto ? Deux obstacles vont se dresser face à vous. Le premier, c’est que le constructeur italien a annoncé avoir un carnet de commandes rempli pour une durée de deux ans. La seconde, c’est le prix de la bête : plus de 500 000 euros ! Entre une maison et une supercar qui pollue plus qu’une voiture électrique, il faudra choisir.

L’alternative est de choisir la Tesla Model S Plaid, pour 138 990 euros, ce qui vous laisse de la marge pour acheter une maison, mais aussi transporter des passagers et des bagages.

