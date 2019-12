Le groupe BMW affiche des chiffres de ventes prometteurs en matière de véhicules électriques et hybrides. Doucement mais sûrement, la démocratisation des voitures zéro émission se met en place au sein des constructeurs.

Si les voitures électriques occupent une place de plus en plus centrale dans l’actualité, leur démocratisation n’en reste pas moins au stade embryonnaire. Les véhicules thermiques dominent encore largement les offres des principaux constructeurs — excepté les entreprises spécialisées dans l’électrique, à l’image de Tesla — , et génèrent encore et surtout la majorité des bénéfices enregistrés.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid

Toutefois, les modèles électrifiés jouissent logiquement d’un certain intérêt au sein des multinationales, accords de Paris oblige. Doucement mais sûrement, leurs chiffres de ventes progressent, prenant une place toujours plus importante au fil des mois et des années. En témoigne le bilan de BMW récemment publié par le groupe : depuis le début du cru 2019, 128 214 modèles électrifiés (hybrides inclus) ont été vendus, soit une hausse de 2,3 %.

Le mois de novembre affiche un visage tout aussi radieux : 17 480 unités écoulées, constituant un bond de 18,4 % par rapport à novembre 2018. Parmi ce lot, 13 590 appartiennent à la catégorie des hybrides (+ 20,3 %), dont 1950 à mettre au crédit de la Mini Countryman. « Les ventes ont atteint un nouveau record », se félicite Pieter Nota, membre du conseil d’administration de BMW AG et responsable du pôle Clients, Marques et Ventes.

25 modèles d’ici 2023

« Le mois dernier, une BMW Série 5 Berline sur cinq achetée par nos clients était une hybride rechargeable », précise l’intéressée. Aussi, la firme à l’hélice compte installer 4100 nouveaux points de recharge à travers l’Allemagne en 2021. Date à laquelle le groupe souhaite voir un million de véhicules électriques et hybrides estampillés BMW sur les routes. D’ici 2023, 25 modèles zéro émission, dont plus de la moitié avec une motorisation 100 % électrique, s’ajouteront à son catalogue. Pour une démocratisation toujours plus forte.