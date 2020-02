Paris : Renault va déployer 500 ZOE en libre-service avec son nouveau service Zity

En collaboration avec l’entreprise espagnole Ferrovial, Renault va mettre en place un nouveau service de véhicules électriques disponibles en libre-service à Paris. Un total de 500 ZOE électriques débarquera ainsi dans les rues parisiennes dès le mois de mars.

La capitale française s’apprête à accueillir un tout nouveau service de véhicules électriques en libre-service, Zity. Imaginée puis déployée par Renault aux côtés de son partenaire ibérique Ferrovial, cette solution de mobilité urbaine déjà mise en place à Madrid depuis 2017 connaîtra ses débuts au mois de mars prochain, nous apprend Caradisiac, à l’origine de l’information.

Une application mobile au rapport

Accessible 24h/24, 7 j/7, la flotte dispatchée dans Paris intra-muros et à Clichy (Hauts-de-Seine) sera disponible à partir d’une application mobile dédiée, sur laquelle chaque véhicule géolocalisé indiquera son niveau de batterie. « L’algorithme permettra de déployer les voitures dans les zones où la demande est la plus forte », précise Gilles Normand, directeur du pôle véhicules électriques et services de mobilités de Renault.

« Une flotte de 500 voitures, c’est comme si vous aviez une Zoé garée tous les 200 mètres dans les rues de Paris », ajoute d’ailleurs l’intéressé, toujours dans les colonnes du média spécialisé. Pour mener à bien ce projet, la firme tricolore a jeté son dévolu sur la version 40 kWh, forte d’une autonomie de 300 kilomètres. Un rayon d’action somme toute suffisant pour circuler en ville.

Des prix encore à définir

La firme au losange a également décidé de gérer entièrement l’entretien et la recharge de son parc. Aucunement besoin pour les utilisateurs de brancher l’automobile à une borne. Quant aux prix, l’heure semble encore aux discussions. Mais la fourchette tarifaire devrait globalement se calquer sur les tarifs espagnols, fixés à 0,26 centime la minute, 29 euros l’heure et 69 euros les 24 heures.

« La durée moyenne de location s’établit à 23 minutes à Madrid, mais devrait atteindre 40 minutes à Paris, où les conditions de circulation sont plus denses », précise M. Normand. À noter enfin qu’aucun abonnement n’est nécessaire pour accéder au service Zity. Seul un euro symbolique en guise de frais d’inscriptions est demandé aux utilisateurs.