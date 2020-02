e.GO Life Concept Cross : découvrez ce petit SUV électrique bientôt présenté à Genève

Après s’être déjà illustré avec une série de véhicules électriques au salon automobile de Genève 2019, l’entreprise allemande e.GO remet le couvert en cette édition 2020 au travers d’un mini SUV lui aussi électrique, et disponible, sur place, en précommandes.

Il y a un an, le stand de la société allemande e.GO avait attiré l’œil des professionnels et des curieux. Il faut dire qu’avec quatre véhicules électriques exhibés sur son stand, le groupe avait mis les moyens pour se retrouver sous le feu des projecteurs. Étaient ainsi présentées les citadines e.GO Life et e.GO Life Sport, accompagnées des minibus électriques e.GO Mover et e.GO Lux (autonome).

Pour la ville uniquement

La nouvelle décennie 2020 n’a pas freiné les ambitions de la firme d’outre-Rhin, bien au contraire. Car sa présence au salon helvète, qui fête ici sa 90e édition internationale, sera l’occasion d’introniser son dernier projet en date répondant au nom d’e.GO Life Concept Cross. Ce quatre places est ainsi décrit comme un City Utility Vehicle (CUV) aux airs de petit SUV urbain tout électrique.

Long de 3,41 mètres, large d’1,82 mètre et haut d’1,66 mètre, le modèle s’équipe d’un moteur de 72 kW (98 chevaux) et d’une batterie supérieure à celle de l’e.Go Life 60 (21,5 kWh), affirme le communiqué de presse officiel, qui reste vague quant à la capacité exacte de celle-ci. L’e.Go Life 60 se dote d’une autonomie de 145 kilomètres, mais son gabarit semble plus petit, et donc son poids logiquement plus faible. Ce qui joue sur un rayon d’action.

Des précommandes sur place

Déjà présentée l’an passé, la sportive e.GO Life Sport marquera une nouvelle fois de sa présence le salon suisse. Pour l’occasion, un moteur électrique plus puissant (80 kW) s’invite à la fête, tout comme une batterie plus performante, des roues en alliage de 17 pouces, des sièges sport et un cockpit en verre. Les plus intéressés auront l’occasion de précommander l’e.GO Life Sport et l’e.GO Life Concept Cross (série limitée prévue pour 2021) directement sur place.