Ces deux Rolls-Royce électriques transformées sont magnifiques, mais hors de prix

Deux modèles emblématiques de Rolls-Royce ont été transformés par la start-up britannique Lunaz : aussi splendides qu’elles puissent paraître, les Phantom V et Silver Cloud électriques s’adressent avant tout à de richissimes passionnés prêt à casser la tirelire pour s’offrir de tels bijoux.

En France, convertir son véhicule thermique en une automobile électrique est aujourd’hui légal. À ce titre, Frandroid vous énonçait les démarches à effectuer pour enclencher un tel processus. La jeune pousse britannique répondant au nom de Lunaz, elle, ne fait pas dans la demi-mesure : l’entreprise sélectionne des modèles de luxe ayant marqué leur époque, et leur implante un groupe motopropulseur électrique, rapporte Autocar.

Renaissance

Voilà un bon moyen de faire renaître de leurs cendres des quatre roues quelque peu tombées dans l’oubli, en leur injectant une dose d’électrique indéniablement plus moderne. Et la dernière marque ciblée par le fabricant d’outre-Manche n’est autre que l’emblématique firme Rolls-Royce, dont les Silver Cloud (1955 – 1966) et Phantom V (1959 – 1968) ont visiblement séduit les ingénieurs de Lunaz.

Mais attention : seuls les plus fortunés (et passionnés) pourront se permettre d’ajouter l’un de ses modèles à leur garage. Le premier nommé s’arrache en effet au prix de 350 000 livres sterling (388 000 euros), lorsque le second grimpe à 500 000 livres sterling (554 000 euros). Le site officiel précise qu’une énorme batterie de 120 kWh les accompagne, bien que cette dernière délivre « seulement » 400 à 480 kilomètres d’autonomie.

WiFi et aides à la conduite

Pour ce faire, Lunaz a mis en place un processus de restauration et de conversion bien rodé. La société effectue une analyse complète du véhicule pour comprendre la répartition originale de son poids. Autant d’informations qui lui permettent ensuite de prendre des décisions cruciales relatives à la configuration du châssis, au groupe motopropulseur et aux suspensions, indique le site officiel.

L’automobile est ensuite modelée en 3D, pour mieux l’assembler. Le style rétro des deux véhicules ne les empêche d’ailleurs pas d’être dans l’air du temps, puisque les équipes de Lunaz ont intégré au sein de leur système du Wi-Fi, des aides à la conduite, des écrans et de nouveaux systèmes de climatisation et de chauffage. Des réservations auraient même déjà été acceptées par le groupe.

Lunaz n’en est ici pas à son premier coup d’essai. La rubrique « Production » de son site internet met en exergue ces différents faits d’armes en la matière : un coupé sport Jaguar (1948 – 1954) de 375 chevaux, accompagnée d’une Bentley S2 Flying Pur initialement produite à la fin des années 1950.