L’histoire de la voiture autonome en cavale à San Francisco

Les policiers de San Francisco ont eu un contrôle routier unique. Leur suspect n'était personne.

La vidéo

ci-dessous déchaine les passions depuis quelques jours. Les images publiées le 2 avril 2022 montrent un officier de police qui sort de sa voiture et se dirige vers une autre voiture, avec un commentaire que l’on peut entendre : « Il n’y a personne dedans. »

L’agent regarde par la fenêtre du côté conducteur et semble essayer d’ouvrir la porte, puis revient vers sa voiture. À ce moment-là, la voiture autonome franchit l’intersection pour aller se ranger le long du trottoir de l’autre côté. Et le ballet surréaliste reprend, entre cette voiture sans conducteur immobilisée, mais sur laquelle aucune action n’est possible, et trois agents de police lui tournant autour.

Selon Mashable, les policiers ont tenté d’arrêter la voiture, probablement parce que ses phares étaient éteints. Cependant, même après avoir réussi à l’arrêter une deuxième fois, les agents ont passé un long moment à essayer d’ouvrir ses portes. Il s’agissait d’une voiture autonome. Cruise, qui est la société américaine qui exploite ledit véhicule, a confirmé que le véhicule s’est comporté comme prévu.

Aaron Mclear, porte-parole de Cruise, a précisé à The Verge la raison du « comportement » de la voiture autonome. Selon lui, le véhicule ne cherchait pas vraiment à fuir la police. En fait, son système cherchait à localiser une zone plus sûre dans laquelle s’arrêter.

We work closely with the SFPD on how to interact with our vehicles, including a dedicated phone number for them to call in situations like this.

— cruise (@Cruise) April 10, 2022