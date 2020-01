Fiat dit oui à l’hybride : ses citadines 500 et Panda y auront le droit dès 2020

Le constructeur italien Fiat franchit à son tour le cap en proposant les toutes premières voitures hybrides de son histoire : les citadines 500 et Panda, en l'occurrence. La prochaine génération de la première nommée s’armera aussi d’une version 100 % électrique, a confirmé la marque.

Jusque-là orphelin de tout modèle électrique ou hybride, le fabricant Fiat se faisait attendre sur un marché pris d’assaut par l’ensemble des entreprises du secteur. Outre les enjeux économiques, les Accords de Paris demeurent au cœur de cette transition observée maintenant depuis plusieurs années. Au tour, donc, de l’entreprise italienne de proposer la première offre hybride de son histoire, apprend-on dans un communiqué de presse officiel.

30 % de réduction de CO2

Cette dernière s’articule ainsi autour des citadines Fiat 500 et Panda, lesquelles accueillent une hybridation légère matérialisée par un système électrique de 12V. Ce dernier récupère ainsi de l’énergie lors des phases de freinage et de décélération. Sous les 30 km/h, le moteur thermique se coupe et passe le relais à la batterie lithium-ion. Un moyen pour l’utilisateur de réduire ses émission de CO2 de 30 %.

Le binôme s’équipe également d’un bloc trois cylindres essence 1L développant une puissance de 70 ch, pour un couple de 92 Nm. Sans oublier une transmission manuelle à six rapports. Pour se différencier de ses homologues, la 500 et Panda arboreront un logo « Hybrid » à l’arrière, et une lettre « H » sur le montant central.

Eco-conception

Aussi, les sièges de la version Launch Edition ont été fabriqués à partir de fils Seaqual, dont l’éco-conception est issue de plastique recyclé provenant des océans (10 %) et des sols (90 %). L’ouverture des commandes aura lieu dans le courant du mois de janvier chez les concessionnaires Fiat européens, suivie des livraisons au premier trimestre de l’année. La prochaine génération de la 500 bénéficiera par ailleurs d’une version 100 % électrique.