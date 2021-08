Age of Empires IV : l’IA apprendra de vos erreurs pour vous mettre une raclée

Dans une interview accordée à Kotaku, le directeur créatif d'Age of Empires a expliqué que l'équipe de développement travaille sur un niveau de difficulté optionnel un peu particulier. Il se basera sur le machine learning pour apprendre des erreurs du joueur... et le battre à tous les coups.

Les développeurs d’Age of Empires IV veulent nous faire mal. Mais rassurez-vous, seulement sur le jeu, et au travers d’un mode de difficulté optionnel qui devrait être ajouté après le lancement. Ce mode « impitoyable », pour l’instant en développement, devrait exploiter à long terme le machine learning pour pourrir la vie des joueurs souhaitant s’y essayer. De par son processus d’apprentissage automatique perpétuel, il devrait même finir par devenir imbattable, a estimé le directeur créatif du jeu, Adam Isgreen, dans un entretien accordé au site spécialisé Kotaku.

En activant ce niveau de difficulté, dont le déploiement n’est toutefois pas encore certain, l’IA aurait donc deux objectifs : vous humilier partie après partie, et apprendre de vos erreurs pour devenir toujours plus intraitable. Nous voilà doublement prévenus.

Le machine learning bientôt utilisé pour nous humilier sur Age of Empires IV ?

« Pour l’instant, nous utilisons l’apprentissage automatique pour entraîner l’IA, mais nous voulons aller encore plus loin. À l’avenir, mais pas au moment du lancement, nous envisagerons probablement d’avoir une IA impitoyable qui continuera d’apprendre au fur et à mesure que les joueurs l’affronteront, au point de devenir imbattable (…) », expliquait la semaine dernière Adam Isgreen, ajoutant que l’IA d’Age of Empires IV s’inspirerait de stratégies utilisées par les joueurs eux-mêmes.

Notons qu’il sera aussi intéressant de voir comment l’utilisation du machine learning permet de rendre les parties plus trépidantes, y compris dans les modes de difficulté plus classiques.

Pour rappel, Age of Empires IV, qui avait été annoncé pour la première fois durant la Gamescom 2017, est dans sa dernière ligne droite avant son lancement. Toujours attendu le 28 octobre prochain, le jeu de stratégie de Microsoft sera disponible à l’achat sur Steam et sur le Microsoft Store. Il sera également disponible dès sa sortie sur l’abonnement Game Pass pour PC.